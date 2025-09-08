Cựu thủ tướng Thaksin trở về Thái Lan một ngày trước khi tòa ra phán quyết liên quan thời gian thụ án tù của ông.

Máy bay chở cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hạ cánh xuống sân bay quốc tế Don Mueang ở thủ đô Bangkok lúc gần 15h hôm nay. Cựu thủ tướng cùng nhóm của ông sau đó lập tức lên ôtô rời sân bay.

Ông Thaksin trở về Thái Lan Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện tại sân bay quốc tế Don Mueang, Bangkok chiều 8/9. Video: Thai PBS

Ông Thaksin về Bangkok một ngày trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết liên quan việc ông điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok năm 2023-2024 thay vì ngồi tù. Phán quyết của tòa sẽ xác định liệu thời gian ông nằm viện có được tính vào thời gian thụ án hay không.

Hôm 4/9, ngay trước khi Hạ viện Thái Lan bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, ông Thaksin đã rời Thái Lan đến Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với lý do chữa bệnh. Dubai có các bác sĩ đã theo dõi bệnh tình cho ông trong nhiều năm. Ông Thaksin đã hứa sẽ về Thái Lan trước ngày 8/9 để trình diện tòa.

Máy bay chở ông Thaksin tại sân bay quốc tế Don Mueang chiều 8/9. Ảnh: Thai PBS

Ông Thaksin, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong và bị bắt ngay sau đó. Cựu thủ tướng Thái Lan bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù, bằng đúng thời gian ông nằm trong bệnh viện.

Con gái của ông Thaksin, bà Paetongtarn, hồi cuối tháng 8 bị phế truất khỏi vị trí thủ tướng với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ trong cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Huyền Lê (Theo Reuters, Khaosod, Thai PBS)