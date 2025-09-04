Ông Thaksin 'sang Singapore khám bệnh'

Cựu thủ tướng Thaksin dường như đã đến Singapore khám bệnh, vài ngày trước lúc tòa Thái Lan ra phán quyết về thời gian ông nằm viện khi thụ án.

Tờ Thairath của Thái Lan đưa tin cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã đến sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok tối nay, trước khi các quan chức phát hiện một máy bay tư nhân chuẩn bị khởi hành từ địa điểm này.

Nhân viên xuất nhập cảnh sau đó thấy ông Thaksin cùng các trợ lý trên máy bay tư nhân. Ông nói rằng đang trên đường tới huyện Hua Hin thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan. Sau khi kiểm tra giấy tờ, họ để máy bay chở ông Thaksin cất cánh.

Reuters cũng dẫn nguồn tin giấu tên trong đảng Pheu Thai xác nhận ông Thaksin đã "sang Singapore để kiểm tra sức khỏe", quá trình có thể kéo dài hai ngày và cựu thủ tướng Thái Lan dự định trở về nước vào ngày 5/9. Nguồn tin nhấn mạnh chuyến đi diễn ra vì lý do y tế, không phải nhằm trốn tránh công lý.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 22/8. Ảnh: AFP

Winyat Chatmontree, luật sư của ông Thaksin, khẳng định không biết cựu thủ tướng Thái Lan đã rời khỏi đất nước, nhưng nhấn mạnh tòa án không cấm ông làm như vậy. "Ông ấy luôn nói sẽ ra tòa vào ngày 9/9", luật sư Winyat nói.

Ông Thaksin, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong và bị bắt ngay sau đó.

Cựu thủ tướng Thái Lan bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù. Ông điều trị trong khu VIP của một bệnh viện ở thủ đô Bangkok trước khi được trả tự do vào tháng 2/2024. Nhiều nhóm hoạt động phản đối cựu thủ tướng Thaksin đã cáo buộc ông "được đối xử ưu ái", chỉ ra rằng cựu thủ tướng chưa phải ngồi tù ngày nào kể từ khi về nước.

Tòa án Tối cao Thái Lan tuần sau sẽ ra phán quyết xác định liệu thời gian ông nằm viện có được tính là thời gian thụ án hay không.

Huyền Lê (Theo Reuters, Bangkok Post)