Ông Thaksin sang Dubai

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin nói ông buộc phải tới Dubai chữa bệnh thay vì Singapore, do thủ tục xuất nhập cảnh bị chậm trễ.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rạng sáng 5/9 đăng lên mạng xã hội X cho biết ông có dự định tới Singapore để kiểm tra sức khỏe với một bác sĩ từng điều trị cho ông. Tuy nhiên, quá trình tới Singapore đã thay đổi, do đội ngũ giám sát xuất cảnh ở Thái lan đã làm trễ chuyến bay của ông gần hai tiếng.

Phi công sau đó thông báo với ông Thaksin rằng máy bay của ông không thể tới sân bay Seletar, chuyên dành cho máy bay tư nhân ở Singapore, do đã tới giờ đóng cửa. Do đó, ông Thaksin chỉ đạo cho phi công chuyển hướng tới Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi cũng có các bác sĩ đã theo dõi bệnh tình cho ông trong nhiều năm.

Chiếc máy bay riêng Bombardier Global 7500 của cựu thủ tướng Thái Lan đã phải bay vòng một thời gian dài để chờ chấp thuận của sân bay Dubai.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 9/7. Ảnh: AFP

Ông Thaksin đã hứa sẽ quay về Thái Lan trước ngày 8/9 và sẽ trình diện Tòa án Tối cao để nghe phán quyết vào ngày 9/9. Ông phải dự phiên tòa liên quan đến việc ông điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok năm 2023-2024, thay vì ngồi tù.

Ông Thaksin, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong và bị bắt ngay sau đó.

Cựu thủ tướng Thái Lan bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù, bằng đúng thời gian ông nằm trong bệnh viện. Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ ra phán quyết xác định liệu thời gian ông nằm viện có được tính là thời gian thụ án hay không.

Con gái của ông Thaksin, bà Paetongtarn, hồi cuối tháng 8 bị phế truất khỏi vị trí thủ tướng với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ trong cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hạ viện Thái Lan hôm nay tổ chức bầu thủ tướng mới, với hai ứng viên là lãnh đạo đảng Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, và ứng viên Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, đại diện cho Pheu Thai, đảng có mối quan hệ lâu năm với gia tộc Shinawatra.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Thai PBS, Thai Nation)