Ông Thaksin được tuyên trắng án với cáo buộc khi quân

Tòa án bác cáo buộc cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra phỉ báng hoàng gia, với lý do không đủ bằng chứng.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, hôm nay rời Tòa án Hình sự ở Bangkok, mỉm cười với phóng viên rằng tòa đã bác bỏ cáo buộc đối với ông liên quan việc phỉ báng hoàng gia.

Luật sư Winyat Chatmontree của ông Thaksin cho biết tòa đã phán quyết rằng những bằng chứng được đệ trình không đủ để kết tội. Tòa Hình sự ở Bangkok sau đó xác nhận thông tin này, nói rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh hành vi sai trái của ông Thaksin.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời tòa án ở Bangkok ngày 22/8. Ảnh: AFP

Bộ Tư pháp Thái Lan tháng 5/2024 truy tố ông Thaksin vì cáo buộc xúc phạm hoàng gia liên quan nội dung ông trả lời phỏng vấn tờ Chosun Ilbo tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2015. Khi đó, ông Thaksin nói rằng các ủy viên Hội đồng Cơ mật, cơ quan gồm các cố vấn cho Quốc vương Thái Lan, ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ em gái ông là bà Yingluck Shinawatra vào tháng 5/2014.

Phiên tòa xét xử bắt đầu từ tháng 7. Nhóm luật sư bào chữa cho cựu thủ tướng trình bày lời khai từ các nhân chứng, gồm ông Thaksin, cựu phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam và cựu thư ký thường trực văn phòng thủ tướng Tongthong Chandrans. Luật sư Winyat khi đó nói rằng bằng chứng do bên công tố đưa ra chưa đầy đủ, phần lớn chỉ là ý kiến của các nhân chứng.

Cựu thủ tướng Thaksin nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối mặt với cáo buộc và khẳng định bản thân không làm gì sai trái.

Điều 112 bộ luật hình sự Thái Lan, hay còn gọi là luật khi quân, quy định rằng người có hành vi "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù 3-15 năm.

Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)