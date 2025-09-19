Ông Thaksin được gia đình chuyển 470 USD tiền thăm nuôi

Gia đình cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin tới thăm ông tại nhà tù Klong Prem và chuyển cho ông khoảng 470 USD để chi tiêu trong lúc thụ án.

Hai con gái của ông Thaksin là Paetongtarn Shinawatra và Pintongta Shinawatra ngày 18/9 vào nhà tù Klong Prem để thăm ông, nơi cựu thủ tướng đang thi hành án một năm tù.

Đây là lần thứ hai bà Paetongtarn, cũng từng là thủ tướng Thái Lan, tới nhà tù thăm bố kể từ khi ông Thaksin bắt đầu thụ án. Bà Paetongtarn cho biết bà không chắc liệu bố có ăn uống đầy đủ trong tù hay không.

"Bố chỉ nói đêm qua không ngủ được. Tôi không rõ có phải do bố bị đau lưng hay không", bà Paetongtarn nói thêm.

Các con gái ông Thaksin gửi cho ông 15.000 baht (khoảng 470 USD) để sử dụng trong tù, với mức chi tiêu hàng ngày tối đa là 500 baht theo quy định. Khoản tiền này ông Thaksin có thể dùng để mua thêm đồ ăn vặt. Họ rời đi sau khoảng 15 phút, do ông cảm thấy không khỏe.

"Hôm nay sức khỏe bố tôi không ổn, nên chúng tôi chỉ thăm một lát. Bố tôi bị huyết áp cao và cảm thấy mệt mỏi. Dù đã cắt tóc ngắn, bố vẫn bị rụng tóc, có thể do căng thẳng. Dù vậy bố vẫn mỉm cười. Bố nói bị mất ngủ, nhưng tinh thần vẫn ổn", bà Paetongtarn nói với các phóng viên bên ngoài nhà tù.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 9/7. Ảnh: AFP

Bà Pintongta, con gái lớn của ông Thaksin, mang theo thư của con gái gửi cho ông ngoại, viết đại diện cho cả 7 người cháu của ông.

Phó phát ngôn Cục Cải huấn Thái Lan Kanokwan Jiewchuaphan cho biết ông Thaksin sẽ gặp chuyên gia tâm lý trong những buổi khám sức khỏe định kỳ cho tù nhân mới.

Bà nói thêm ông Thaksin thường thức dậy lúc 6h và đi ngủ lúc 21h30. Ông chủ yếu dành thời gian trong ngày đọc sách, xem TV và đi bộ, vung tay tập thể dục nhẹ nhàng.

Ông Thaksin đang thụ án một năm tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok, là một trong những cơ sở giam giữ nghiêm ngặt nhất Thái Lan. Đầu tuần này ông được chuyển tới khu điều trị y tế trong nhà tù "do vấn đề tuổi tác và tình trạng mắc bệnh mạn tính". Luật sư của cựu thủ tướng Thái Lan cho biết thân chủ không mong bất kỳ biệt đãi nào trong tù, như được đảm bảo an ninh hay có phòng đặc biệt.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Straits Times, Thai Nation)