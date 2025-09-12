Ông Thaksin có thể làm thầy giáo trong tù

Cục Cải huấn Thái Lan đang xem xét phân công cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra làm giáo viên dạy ngôn ngữ cho các tù nhân khác.

Ông Shane Kanjanapach, Phó tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn Cục Cải huấn Thái Lan, ngày 11/9 cập nhật tình hình cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra trong nhà tù, cho biết ông Thaksin đang trong thời gian cách ly 5 ngày.

Sau khi kết thúc thời gian này, Cục Cải huấn có kế hoạch phân công các tù nhân làm những nhiệm vụ dựa theo năng lực và sở thích cá nhân của họ. Với cựu thủ tướng Thaksin, ông có thể được phân làm thầy giáo dạy ngôn ngữ, đóng góp vào các hoạt động của nhà tù và hỗ trợ các bạn tù cải tạo.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 9/9. Ảnh: AP

Ông Shane cho biết thêm hiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ông Thaksin đều bình thường. Trong thời gian cách ly, ông Thaksin dùng đều đặn trứng luộc, cà phê mỗi sáng và ngủ ngon. Cựu thủ tướng Thái Lan không có yêu cầu đặc biệt nào và được xếp cùng phòng với các tù nhân lớn tuổi khác.

Về việc thăm nom, Cục Cải huấn chưa cho phép ai tới gặp ông Thaksin, kể cả luật sư của ông. Theo quy định của nhà tù, chỉ tối đa 10 người do ông Thaksin lập danh sách, ví dụ như vợ, con và người thân thiết, mới được phép thăm nom.

Luật sư Winyat Chatmontree của ông Thaksin cũng xác nhận được thông báo rằng thân chủ hiện khỏe mạnh và tinh thần tốt. Winyat dự kiến gặp ông Thaksin vào ngày 15/9.

Tòa án Tối cao Thái Lan tuần này xác định ông Thaksin đã không thụ án tù theo đúng luật hồi năm 2023 và phán quyết cựu thủ tướng phải ngồi tù bù một năm. Ông thụ án tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok, là một trong những cơ sở giam giữ nghiêm ngặt nhất Thái Lan.

Ngọc Ánh (Theo Thai Nation, Bangkok Post, Thairath News)