Ông Thaksin có thể đã xin hoàng gia Thái Lan ân xá

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra dường như đã tận dụng quyền lợi của phạm nhân và gửi đơn xin hoàng gia ân xá.

Tờ Khaosod và kênh PBS hôm nay dẫn nguồn tin cấp cao giấu tên trong Bộ Tư pháp Thái Lan tiết lộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp đơn xin hoàng gia ân xá hôm 10/9, một ngày sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan xác định ông không thụ án tù theo đúng luật hồi năm 2023 và phải ngồi tù bù một năm.

Hồ sơ được hoàn tất thẩm định bởi Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sodsong hôm 23/9. Vài ngày sau, Bộ Tư pháp Thái Lan hoàn tất quy trình và chuyển đơn xin ân xá đến Văn phòng Tổng thư ký Nội các để tiếp tục xem xét theo quy trình, theo nguồn tin giấu tên.

Chính phủ Thái Lan và luật sư của ông Thaksin chưa bình luận về loạt thông tin này.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đến Tòa án Tối cao ở Bangkok ngày 9/9. Ảnh: AP

Luật pháp Thái Lan quy định mọi phạm nhân nhận bản án đã có hiệu lực, gồm cả trường hợp mới bắt đầu thụ án như ông Thaksin, đều có quyền gửi đơn xin hoàng gia ân xá. Quyền này cũng có thể được đại diện thực hiện bởi vợ, bố mẹ hoặc con cái của phạm nhân thông qua Cục Cải huấn.

Sau khi tiếp nhận đơn, nhà tù sẽ đánh giá sơ bộ, tổng hợp hồ sơ và chuyển cho Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan. Nếu được thông qua, đơn xin ân xá sẽ được chuyển đến Văn phòng Nội các và Hội đồng Cơ mật, trước khi trình lên nhà vua.

Quy trình này không thể bị trì hoãn, các cơ quan xử lý phải kèm khuyến nghị "nên ân xá" hoặc "án phạt đã phù hợp". Quyết định cuối cùng hoàn toàn thuộc về nhà vua Thái Lan.

Theo Thai PBS, trường hợp của cựu thủ tướng Thaksin khá đặc biệt vì ông từng được hoàng gia giảm án vào tháng 8/2023, từ 8 năm xuống còn một năm. Ông Thaksin có thể sử dụng lại luận điểm trong đơn bị Tòa án Tối cao Thái Lan bác bỏ hôm 9/9, rằng bản án một năm đã được thi hành đầy đủ khi ông trải qua 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Cảnh sát và 6 tháng dưới diện quản chế.

Thanh Danh (Theo Khaosod, Thai PBS)