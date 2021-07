Ông Thái Thanh Quý làm Chủ tịch HĐND Nghệ An

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND khóa XVIII.

Sáng 4/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Thái Thanh Quý, 45 tuổi, làm Chủ tịch HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, thay ông Nguyễn Xuân Sơn (nghỉ hưu).

Ông Thái Thanh Quý. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Thái Thanh Quý, quê Nghệ An, là tiến sĩ kinh tế - chính trị. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan dân chính Đảng tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ tháng 10/2018, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ đầu năm 2020.

Sáng nay, ông Nguyễn Nam Đình, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Nghệ An cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII.

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: Nghean.gov

Ông Nguyễn Đức Trung năm nay 47 tuổi, quê Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông giữ chức Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 1/2019, trước đó kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông làm Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 3/2020.

Nguyễn Hải