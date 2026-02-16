Ông Tập: Trung Quốc vượt nhiều khó khăn trong năm Ất Tỵ

Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã vượt qua năm Ất Tỵ nhiều khó khăn, đạt tiến bộ trên loạt lĩnh vực bất chấp bối cảnh bất ổn.

Trong tiệc chiêu đãi ở Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh hôm 15/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán tới toàn thể người dân trong và ngoài nước.

Ông mô tả năm Ất Tỵ là "năm đặc biệt", chỉ ra rằng Trung Quốc đã trực tiếp đương đầu nhiều khó khăn và đạt tiến bộ mới trong bối cảnh phức tạp, bất ổn trong nước và quốc tế. Ông khẳng định Trung Quốc đã nâng cao sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học công nghệ và quốc phòng, cũng như sức mạnh tổng hợp lên tầm cao mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/2. Ảnh: Xinhua

Theo ông Tập, nền kinh tế Trung Quốc trong năm qua đã vượt qua áp lực và duy trì tăng trưởng, thể hiện khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ. Ông ghi nhận những tiến bộ vững chắc của đất nước trong nhiều lĩnh vực.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 105 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc và khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Ông Tập kêu gọi thúc đẩy phát triển chất lượng cao, duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội, phấn đấu cho khởi đầu tốt đẹp trong 5 năm tới.

Năm Giáp Ngọ sẽ bắt đầu vào ngày 17/2. Ông Tập cho biết trong văn hóa Trung Quốc, ngựa tượng trưng cho sức sống, sức mạnh và khả năng phục hồi, biểu tượng cho sự tiến bộ ổn định và thịnh vượng lâu dài. Ông khuyến khích người dân Trung Quốc giữ vững tinh thần, tiến lên phía trước trên con đường hiện đại hóa mới của Trung Quốc trong năm Giáp Ngọ.

Ngọc Ánh (Theo Xinhua, CGTN)