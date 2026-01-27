Ông Tập gặp Thủ tướng Phần Lan, cam kết hợp tác với châu Âu

Ông Tập gặp và hội đàm với Thủ tướng Phần Lan ở Bắc Kinh, đề cao quan hệ giữa Trung Quốc với châu Âu, khẳng định hai bên là đối tác thay vì đối thủ.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu vượt lên trên cạnh tranh, điểm tương đồng giữa hai bên cũng lớn hơn khác biệt. Ông hy vọng Phần Lan sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc - châu Âu.

Theo ông Tập, các doanh nghiệp Phần Lan được hoan nghênh "tự do hoạt động" tại thị trường Trung Quốc "rộng lớn".

"Trung Quốc cũng sẵn sàng hợp tác với Phần Lan để duy trì hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm cốt lõi", ông Tập cho hay, thêm rằng Bắc Kinh đang hướng tới "thúc đẩy một thế giới đa cực công bằng và có trật tự".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 27/1. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, ông Orpo bày tỏ mong muốn thảo luận về "các vấn đề quốc tế" và chủ đề "hợp tác song phương" với lãnh đạo Trung Quốc.

Thủ tướng Phần Lan đang có chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày, giữa bối cảnh các lãnh đạo phương Tây gần đây tăng cường tiếp xúc với Bắc Kinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng có các chính sách khó lường với đồng minh châu Âu, trong đó có những lời đe dọa áp thuế.

Tháp tùng ông Orpo là lãnh đạo từ hơn 20 công ty Phần Lan, thuộc các lĩnh vực máy móc, lâm nghiệp, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và thực phẩm. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hai nước sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan ở châu Á, trong khi Helsinki là đối tác thương mại lớn thứ ba của Bắc Kinh ở Bắc Âu. Phần Lan cũng là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Bắc Kinh những tuần gần đây. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng sắp thăm Trung Quốc, cho thấy "sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của châu Âu" theo hướng thực dụng và đa phương, theo Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.

