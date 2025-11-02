Ông Tập đùa với Tổng thống Hàn Quốc về bảo mật điện thoại

Lãnh đạo Trung Quốc tặng Tổng thống Hàn Quốc hai chiếc điện thoại, đùa với nhau về kiểm tra thiết bị có phần mềm gián điệp hay không.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi quà tặng sau cuộc hội đàm song phương tại thành phố Gyeongju, bên lề Hội nghị cấp cao APEC ngày 1/11.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Tập tặng ông Lee hai chiếc điện thoại thông minh của hãng Xiaomi, mẫu có màn hình do Hàn Quốc sản xuất, cùng một bộ "tứ bảo thư phòng", gồm các dụng cụ để viết thư pháp.

Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện cũng gửi tặng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye-kyung một bộ tách trà bằng sứ trắng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (giữa) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem qua các quà tặng ngày 1/11. Ảnh: Yonhap

Khi nhận điện thoại, ông Lee đùa rằng: "Không rõ điện thoại này có tính năng bảo mật thông tin hay không?".

Câu nói khiến cả phòng bật cười. Sau khi nghe phiên dịch, ông Tập đáp lại bằng giọng hài hước: "Vậy tôi mời ngài kiểm tra xem có phần mềm gián điệp không nhé?", ngụ ý lỗ hổng bảo mật cho phép tin tặc xâm nhập hệ thống mà không bị phát hiện. Tổng thống Lee cười và vỗ tay đáp lại.

"Đây là những món quà quý giá. Cảm ơn ngài, chúng thật đẹp", Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ, nói từ "cảm ơn" bằng tiếng Trung với ông Tập.

Ông Tập đùa với Tổng thống Hàn Quốc, mời kiểm tra quà 'có bảo mật không' Ông Tập và ông Lee nói đùa với nhau về bảo mật của điện thoại Xiaomi trong buổi trao đổi quà tặng ngày 1/11. Video: X/OreXda

Lãnh đạo Hàn Quốc tặng ông Tập một bàn cờ vây làm từ gỗ sam cao cấp, loại gỗ quý đặc trưng của đảo Jeju, cùng khay sơn mài khảm trai hình tròn, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Cả ông Tập và ông Lee đều được biết đến là những người yêu thích cờ vây. Tổng thống Lee cũng gửi tặng phu nhân ông Tập bộ ly bạc và sản phẩm dưỡng da của LG.

Thanh Danh (Theo Chosun, Korea Herald, MK)