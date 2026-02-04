Ông Tập đề xuất 'kế hoạch lớn' với ông Putin để phát triển quan hệ

Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Nga, cho rằng hai nước nên hợp tác vì sự ổn định toàn cầu và cần có "kế hoạch lớn" để phát triển quan hệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/2 gọi video với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khoảng một giờ 25 phút. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong năm nay, khi Trung Quốc và Nga đều đang tiến hành các bước điều chỉnh chiến lược giữa những căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

"Trung Quốc và Nga có nghĩa vụ khuyến khích cộng đồng quốc tế duy trì sự công bằng và chính nghĩa, kiên quyết bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc (LHQ) là hạt nhân cùng các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, cũng như cùng nhau nỗ lực duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu", ông Tập nói, thêm rằng tình hình quốc tế "ngày càng trở nên bất ổn".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm trực tuyến ngày 4/2. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng hai nước nên duy trì các cuộc trao đổi cấp cao mật thiết và tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực.

"Là các cường quốc, hai bên nên phối hợp chiến lược sâu rộng hơn và có tinh thần trách nhiệm chủ động hơn để đảm bảo quan hệ Trung Quốc - Nga tiếp tục phát triển ổn định theo đúng hướng", ông Tập nói. "Hai quốc gia cần phối hợp xây dựng kế hoạch lớn để thúc đẩy quan hệ song phương đang đi đúng hướng".

Truyền thông Nga cho biết Tổng thống Putin nói với ông Tập rằng quan hệ Nga - Trung Quốc là yếu tố ổn định trong thời điểm "bất ổn toàn cầu". Ông Putin cũng ca ngợi hoạt động giao dịch năng lượng với Trung Quốc, khi Moskva là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho Bắc Kinh.

"Chúng ta đang đối thoại tích cực về năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và thúc đẩy các dự án công nghệ cao, bao gồm cả trong công nghiệp và thám hiểm vũ trụ", Tổng thống Nga nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu trước đó cũng gặp mặt, cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ và tăng cường hỗ trợ nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay Tổng thống Putin đã nhận lời tới thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay.

Ngọc Ánh (Theo SCMP, Xinhua, Reuters)