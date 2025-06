Ông Scott Bessent: 'Mỹ sẽ không bao giờ vỡ nợ'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tự tin với tình hình tài chính của Mỹ trong bối cảnh hạn chót nâng trần nợ công đang đến gần.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/6 với kênh truyền hình CBS, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã xoa dịu lo ngại gần đây về tình hình tài chính công của nước này. "Mỹ sẽ không bao giờ vỡ nợ. Chúng ta đang ở sát bờ vực, nhưng không để chuyện đó xảy ra", ông nói.

Từ đầu năm nay, Mỹ đã tiến sát trần nợ công - giới hạn số tiền chính phủ được phép đi vay. Trần nợ của nước này hiện là 36.100 tỷ USD.

Ông Bessent từ chối đưa ra mốc thời điểm Bộ Tài chính có thể cạn tiền mặt và hết biện pháp kế toán đặc biệt giúp họ không vượt trần nợ mà vẫn thực hiện đủ các khoản thanh toán. Tháng trước, ông chỉ cho biết Mỹ có thể hết khả năng vay thêm vào tháng 8, nếu trần nợ không được nâng lên hoặc đình chỉ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 4/2. Ảnh: Reuters

Cuối tháng 5, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong đó có đề xuất nâng trần nợ công thêm 4.000 tỷ USD. Dự luật này hiện chờ Thượng viện xem xét. Trong tuần này, họ sẽ họp để thảo luận.

Bộ Tài chính Mỹ có nhiều biện pháp bất thường để tránh vỡ nợ. Các nhà phân tích cho rằng những biện pháp này có thể giúp họ cầm cự thêm vài tháng, tùy vào số thuế thu được.

Không như nhiều nước phát triển khác, Mỹ áp giới hạn nghiêm ngặt về số tiền chính phủ có thể đi vay. Trần nợ công được thiết lập bởi Quốc hội Mỹ. Vì chính phủ chi nhiều hơn thu, các nhà hoạch định chính sách nước này phải nâng mức trần này định kỳ. Đây là nhiệm vụ khó khăn với giới chức, do nhiều người ngần ngại bỏ phiếu cho việc vay thêm tiền.

Trần nợ công được Mỹ áp dụng lần đầu năm 1917, khi quốc hội cho phép Bộ Tài chính vay thêm có giới hạn để sử dụng trong Thế chiến I. Mức trần nợ đầu tiên trong thời hiện đại được thiết lập năm 1939, với 45 tỷ USD. Đến nay, các nghị sĩ đã thông qua tăng trần 103 lần.

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 1/6, khi được hỏi về cảnh báo của CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon rằng thị trường trái phiếu Mỹ sẽ xảy ra sự cố do chính phủ chi tiêu mạnh tay, Bessent phản bác: "Tôi biết Jamie đã lâu, và lúc nào ông ấy cũng đưa ra những dự báo như vậy. May mắn là chưa lần nào thành hiện thực. Đó là lý do ông ấy trở thành một giám đốc ngân hàng giỏi - luôn nỗ lực dự báo tương lai".

Bessent khẳng định sẽ giảm dần thâm hụt ngân sách. "Đây là một quá trình dài. Mục tiêu của chúng tôi là hạ xuống trong vòng 4 năm tới", ông nói.

Hà Thu (theo Reuters, Bloomberg)