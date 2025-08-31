Tổng thống Putin tới thành phố Thiên Tân để tham dự loạt sự kiện trong chuyến thăm 4 ngày đến Trung Quốc.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay đáp xuống thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. Tháp tùng ông là phái đoàn gồm các thành viên nội các và đại diện nhiều công ty lớn. Theo ông Yury Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, chuyến công du nước ngoài dài ngày như vậy là "sự kiện khác thường và hiếm có" đối với Tổng thống Putin.

Lãnh đạo Nga sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra tại thành phố Thiên Tân từ ngày 31/8 đến 1/9, đồng thời dự kiến gặp và hội đàm với lãnh đạo nhiều quốc gia bên lề sự kiện.

Ông Putin tới Trung Quốc Tổng thống Putin tại sân bay thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc ngày 31/8. Video: Zvezda

SCO, ra đời năm 2001, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Belarus, cùng 16 quốc gia là quan sát viên hoặc "đối tác đối thoại".

Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Xinhua đăng ngày 30/8, ông Putin cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ "tăng cường năng lực của SCO nhằm ứng phó các thách thức và mối đe dọa đương đại, đồng thời củng cố tình đoàn kết trên khắp không gian chung Á - Âu".

"Tất cả những điều này sẽ giúp định hình một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn", ông Putin cho hay.

Sau khi hội nghị SCO kết thúc, ông Putin sẽ tới thủ đô Bắc Kinh. Hội đàm Nga - Trung dự kiến diễn ra ngày 2/9 với những vấn đề quan trọng nhất, từ biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế song phương đến các vấn đề quan trọng trong khu vực và quốc tế, cũng như xung đột Ukraine.

Ông Putin tại sân bay Thiên Tân hôm 31/8. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin được cho là sẽ thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hôm 15/8, sau đó dự kiến gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh.

Ngày 3/9, ông Putin sẽ cùng hơn 20 lãnh đạo thế giới tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn.

Huyền Lê (Theo TASS, AFP)