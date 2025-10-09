Ông Putin thừa nhận trách nhiệm của Nga trong vụ rơi máy bay Azerbaijan

Tổng thống Putin lần đầu xác nhận tên lửa phòng không Nga phát nổ gần máy bay Azerbaijan Airlines, dẫn đến tai nạn hồi cuối năm 2024.

"Phòng không Nga đã phóng hai quả tên lửa. Chúng không đánh trực diện vào phi cơ, mà phát nổ cách nó vài mét", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan hôm nay, đề cập vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (AZAL) hồi cuối năm 2024.

Đây là lần đầu ông Putin công khai thừa nhận trách nhiệm của Nga trong sự việc. Ông thêm rằng thân máy bay AZAL có thể đã trúng mảnh tên lửa, dẫn tới hư hại nghiêm trọng.

Tổng thống Putin (phải) gặp Tổng thống Aliyev tại Tajikistan ngày 9/10. Ảnh: RIA Novosti

Lãnh đạo Nga cho biết tổ bay Azerbaijan được đề nghị hạ cánh khẩn cấp tại Makhachkala, nhưng đã quyết định bay tiếp đến Grozny, thủ phủ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, song cuối cùng phải hạ cánh khẩn và rơi xuống lãnh thổ Kazakhstan sau khi vượt quãng đường 450 km qua biển Caspi.

Ông Putin nhấn mạnh đã điện đàm với Tổng thống Aliyev, gửi lời xin lỗi chân thành và lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân ngay sau sự việc. "Tất cả thủ tục cần thiết trong những trường hợp bi thảm như vậy sẽ được phía Nga thực hiện, từ bồi thường đến đánh giá pháp lý đối với trách nhiệm của các cơ quan liên quan", Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin cho rằng sự việc bắt nguồn từ hai yếu tố, đó là sự xuất hiện của 3 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong không phận Nga và lỗi kỹ thuật trong hệ thống phòng không. "Chúng tôi có nghĩa vụ đưa ra đánh giá khách quan về toàn bộ diễn biến và xác định nguyên nhân thật sự ", ông nói.

Lãnh đạo Nga cho biết báo cáo toàn diện đã được trình lên ông trong tuần này, khẳng định Moskva sẽ phối hợp chặt chẽ với Baku trong khắc phục hậu quả.

Tổng thống Aliyev cảm ơn người đồng cấp Nga đã trực tiếp thông báo chi tiết và giám sát quá trình điều tra, đồng thời bày tỏ tin tưởng kết quả cuối cùng sẽ được công bố một cách khách quan. "Tôi tin tưởng cuộc điều tra do đích thân Tổng thống Nga chỉ đạo sẽ đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tai nạn", ông nói.

Hiện trường máy bay AZAL rơi gần thành phố Aktau ở Kazakhstan ngày 25/12/2024. Ảnh: AFP

Máy bay Embraer E190 của Azerbaijan Airlines, chở theo 67 người, gặp nạn ngày 25/12/2024 khi thực hiện hành trình từ thủ đô Baku đến thành phố Grozny.

Khi phi cơ chuẩn bị hạ cánh xuống Grozny, giới chức Nga yêu cầu máy bay chuyển hướng, do thành phố này đối phó đòn tập kích UAV của Ukraine. Các đơn vị phòng không Nga sau đó khai hỏa một số tên lửa để đối phó phi cơ đối phương.

Giới chức Azerbaijan cho rằng phòng không Nga đã vô tình bắn trúng máy bay AZAL. Phi cơ sau đó rơi ở khu vực Aktau thuộc Kazakhstan, khiến 38 người chết. 29 người còn lại sống sót nhờ những nỗ lực đến phút chót của hai phi công.

Tổng thống Nga Putin gửi lời xin lỗi và chia buồn đến Tổng thống Aliyev, nhưng ban đầu chỉ mô tả đây là "sự cố bi thảm" và không đề cập khả năng máy bay bị bắn nhầm. Tổng thống Aliyev ngày 19/7 kêu gọi Moskva nhận trách nhiệm, truy tố những người có trách nhiệm, bồi thường cho gia đình các nạn nhân và hãng hàng không AZAL.

Thanh Danh (Theo RIA Novosti, Reuters)