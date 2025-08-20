Ông Putin tặng môtô cho biker ở Alaska

Trong hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, phái đoàn Nga mang theo chiếc môtô ba bánh hiệu Ural như món quà của Tổng thống Putin cho một cư dân địa phương.

Phái đoàn của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian đến Anchorage, Alaska đã mang theo một chiếc môtô ba bánh hiệu Ural để tặng cho Mark Warren, thanh tra phòng cháy chữa cháy đã nghỉ hưu ở thành phố, AP ngày 19/8 đưa tin.

Ông Warren là một biker đam mê môtô và đã mua lại một chiếc xe Ural từ hàng xóm. Một tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra ở Anchorage hôm 15/8, Warren đang lái chiếc xe ba bánh đi loanh quanh thì bắt gặp ekip đài truyền hình Nga Rossia 1 và họ được mời phỏng vấn.

Ông đã phàn nàn về những khó khăn khi tìm phụ tùng cho chiếc xe Ural, vì các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga. Cuộc phỏng vấn lan truyền khắp nước Nga. Ngày 13/8, hai ngày trước hội nghị thượng đỉnh, ông Warren nhận được cuộc gọi, thông báo phái đoàn của ông Putin quyết định tặng cho ông một chiếc môtô mới.

Ông Warren lái chiếc môtô do Tổng thống Putin gửi tặng ở Alaska, ngày 18/8. Ảnh: AP

Cựu thanh tra còn nhận một tài liệu cho thấy món quà được sắp xếp thông qua đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ban đầu, ông nghĩ đây là một trò lừa đảo. Nhưng sau khi ông Putin và ông Trump rời căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson sau hội nghị thượng đỉnh, ông đã nhận được cuộc gọi thông báo chiếc xe đã được chuyển tới căn cứ.

Ông Warren được hướng dẫn đến một khách sạn ở Anchorage ngày hôm sau để nhận xe. Ông đi cùng vợ đến bãi đậu xe của khách sạn, gặp 6 quan chức, phóng viên Nga chờ sẵn cùng chiếc môtô màu xanh olive trị giá 22.000 USD.

"Đây là món quà cá nhân từ Tổng thống Nga", Andrei Ledenev, quan chức đại sứ quán Nga, nói khi trao chìa khóa cho ông Warren.

"Tôi há hốc vì kinh ngạc", ông Warren kể lại. "Tôi thốt lên: 'Chắc các ông đang đùa'". Warren mô tả chiếc xe mới "một trời một vực" so với chiếc cũ của ông, rồi lái thử với ông Ledenev ngồi phía sau và một quan chức Nga khác ngồi ở thùng xe.

Khi ký giấy tờ nhượng quyền sở hữu từ đại sứ quán Nga, ông Warren nhận thấy chiếc xe được sản xuất vào ngày 12/8.

Công ty Môtô Ural được thành lập năm 1941 ở miền tây Siberia, hiện lắp ráp xe tại Petropavlovsk, Kazakhstan và phân phối tại Mỹ thông qua một nhóm có trụ sở tại Woodinville, Washington.

Đức Trung (Theo AP, Rossia 1, Moscow Times)