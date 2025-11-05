Ông Putin ra lệnh chuẩn bị phương án nối lại thử hạt nhân

Tổng thống Putin ra lệnh cho các quan chức cấp cao trình đề xuất về khả năng nối lại thử hạt nhân, sau khi ông Trump nói Mỹ sẽ làm vậy.

Phát biểu trong cuộc họp hôm nay với các thành viên Hội đồng An ninh, Tổng thống Vladimir Putin cho hay Nga luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, nhưng nếu Mỹ hay bất kỳ cường quốc hạt nhân nào tiến hành thử loại vũ khí này, Nga cũng sẽ làm tương tự.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga tại Moskva ngày 5/11. Ảnh: Reuters

"Tôi ra lệnh cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... các cơ quan chuyên trách đặc biệt và cơ quan dân sự liên quan làm mọi thứ có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng An ninh và thống nhất đề xuất về khả năng bắt đầu quá trình chuẩn bị cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân", ông tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov tại cuộc họp nói với Tổng thống Putin rằng những hành động và bình luận gần đây từ phía Mỹ đồng nghĩa với việc Nga "nên lập tức chuẩn bị cho các cuộc thử hạt nhân toàn diện".

"Tình trạng sẵn sàng của Bãi thử Trung tâm tại quần đảo Novaya Zemlya cho phép tiến hành vụ thử trong thời gian rất ngắn kể từ khi có lệnh", ông cho hay.

Theo ông, Washington đang liên tục phá hoại hệ thống hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế và tích cực xây dựng năng lực tấn công chiến lược của mình. Bộ trưởng Belousov lưu ý đến việc Mỹ đã rút khỏi các Hiệp ước Chống Tên lửa đạn đạo, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung và Hiệp ước Bầu trời Mở, đồng thời đang phát triển một thế hệ vũ khí hạt nhân mới.

Mỹ đã ngừng thử hạt nhân từ năm 1992, trong khi Nga và Trung Quốc cũng chưa tiến hành bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào lần lượt từ năm 1990 và 1996.

Các quan chức quốc phòng và quân sự Nga dự cuộc họp của Hội đồng An ninh do Tổng thống Putin chủ trì ngày 5/11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump hôm 30/10 viết trên Truth Social rằng ông "đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng" với những nước đang có các cuộc thử nghiệm tương tự.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cuối tuần qua giải thích với đài Fox rằng quyết định mới của ông Trump "không đồng nghĩa Mỹ sẽ tiến hành các vụ nổ hạt nhân", mà chỉ một số thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy của các bộ phận cũ trong kho vũ khí. Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn chưa đích thân giải thích cụ thể ý tưởng ông nêu ra.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ khoảng 5.177 đầu đạn, còn Trung Quốc có gần 600. Triều Tiên là quốc gia duy nhất đã tiến hành thử hạt nhân kể từ thập niên 1990, nhưng cũng tuyên bố chấm dứt hoạt động này vào năm 2018 sau khi đã phát triển thành công vũ khí hạt nhân.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)