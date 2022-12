Ông Putin nói tình hình 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine 'vô cùng khó khăn'

Tổng thống Putin nhận định tình hình an ninh tại 4 tỉnh Ukraine mà Nga sáp nhập "cực kỳ khó khăn", yêu cầu bảo vệ người dân tại đây.

"Tình hình tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, tỉnh Zaporizhzhia và Kherson vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những người sống ở đó, các công dân Nga, hy vọng vào các bạn và sự bảo vệ từ các bạn", Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/12 cho biết trong bài phát biểu nhân dịp ngày lễ của các cơ quan an ninh Nga.

Ông Putin cũng thông báo các đơn vị thuộc lực lượng an ninh Nga đã bắt đầu hoạt động tại 4 tỉnh Ukraine mà nước này sáp nhập hồi tháng 10. Tổng thống Putin yêu cầu các cơ quan an ninh Nga "đảm bảo tối đa an ninh", cũng như "tôn trọng các quyền và tự do" của dân chúng sống ở 4 địa phương này.

Thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đứng gác tại thành phố Energodar, tỉnh Zaporizhzhia ngày 16/10. Ảnh: RIA Novosti.

Tổng thống Nga yêu cầu các cơ quan an ninh nước này tăng cường hoạt động tại các khu vực quan trọng trong bối cảnh xuất hiện những mối đe dọa mới. Ông Putin khẳng định cuộc chiến chống khủng bố là một trong những ưu tiên chính của tất cả cơ quan an ninh Nga, chủ yếu là Tổng cục An ninh Liên bang (FSB).

"Phải tăng cường công việc thông qua các lực lượng biên phòng và FSB", ông Putin nói. "Phải bảo vệ vững chắc biên giới. Phải ngăn chặn mọi nỗ lực xâm phạm biên giới nhanh chóng và hiệu quả, thông qua sử dụng bất cứ lực lượng và phương tiện nào mà chúng ta có sẵn, trong đó có các đơn vị cơ động và đặc nhiệm".

Tổng thống Vladimir Putin ngày 5/10 ký ban hành luật và hoàn tất quá trình sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam và miền đông Ukraine vào Nga. Động thái diễn ra sau khi các khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga. Nga đang kiểm soát khoảng 97% diện tích tỉnh Lugansk, 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, hơn 50% diện tích tỉnh Donetsk,

Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước phương Tây chỉ trích động thái của Nga và áp thêm các lệnh trừng phạt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý là "giả" và tuyên bố sẽ không đàm phán với Nga nếu Tổng thống Putin còn nắm quyền.

Vị trí 4 tỉnh Ukraine mà Nga sáp nhập. Đồ họa: YRV.

Ukraine mở đợt phản công chớp nhoáng từ hồi tháng 9, tái kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ ở tỉnh Kharkov và Kherson. Lực lượng Nga sau đó rút khỏi thành phố Kherson và bờ tây sông Dnieper, củng cố phòng tuyến ở bờ đông trong khi đẩy mạnh các đợt tiến công nhằm vào các đô thị tại tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, Nga và Ukraine không tạo chuyển biến đáng kể trên chiến tuyến miền đông sau nhiều tháng giao tranh. Lực lượng hai bên tham chiến rơi vào tình thế bế tắc và dần sa lầy trong các chiến hào, gợi nhớ tới tình cảnh trong Thế chiến I, khi quân đội các bên ghìm chân nhau suốt thời gian dài bằng các hệ thống giao thông hào, công sự chằng chịt trên chiến trường.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Reuters)