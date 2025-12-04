Ông Putin nói Nga 'không hứng thú' quay lại với G7

Tổng thống Putin khẳng định Moskva không trông đợi trở lại với G7, cho rằng tỷ trọng của nhóm này trong nền kinh tế thế giới đang suy giảm.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh India Today hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin được hỏi liệu Nga có cân nhắc khả năng tái gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) hay không. Vấn đề này cũng là một trong những điều khoản được nêu trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hồi tháng 11.

"Không", ông Putin nói và khẳng định Moskva hiện "không quan tâm" đến khả năng trở lại G7. Ông lý giải rằng tỷ trọng của G7 trong nền kinh tế toàn cầu đã thu hẹp trong nhiều năm qua, lưu ý rằng Ấn Độ còn xếp hạng cao hơn một số thành viên G7 về sức mua của thị trường.

Dù thừa nhận các quốc gia G7 vẫn sở hữu ưu thế về công nghệ tiên tiến, Tổng thống Nga nói rằng nhiều nước trong số đó, đặc biệt là tại châu Âu, đang đối mặt với áp lực suy thoái. Ông nhấn mạnh Moskva vẫn coi G7 là nền tảng thảo luận quan trọng nhưng Nga "không có hứng thú quay lại".

Tổng thống Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok hôm 5/9. Ảnh: Reuters

Nga tham gia cùng G7 vào năm 1998, tạo thành G8, chủ yếu vì ảnh hưởng chính trị toàn cầu thời điểm đó, thay vì sức mạnh kinh tế. Nga bị đình chỉ tư cách thành viên vào năm 2014 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, khiến nhóm trở lại mô hình G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Đề xuất đưa Nga trở lại nhóm đang vấp phải sự phản đối từ châu Âu, nổi bật là từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong cuộc họp báo tại Kyrgyzstan ngày 27/11, Tổng thống Putin cũng tuyên bố không hứng thú với viễn cảnh tái hợp cùng G7. Ông lưu ý Nga chưa từng đề nghị được kết nạp, mà thực chất các thành viên trong nhóm đã chủ động mời Moskva hợp tác.

"Tôi đã ngừng dự họp từ trước khi các diễn biến ở Ukraine xảy ra. Khi vấn đề Ukraine bắt đầu, các nước tuyên bố không muốn tôi đến dự nữa. Tốt thôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ từ chối liên lạc vì họ đều là đối tác quan trọng", ông Putin nói.

Thanh Danh (Theo India Today, Business Today, Interfax)