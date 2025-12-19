Ông Putin nói EU 'cướp bóc' khi phong tỏa tài sản Nga

Tổng thống Putin chỉ trích việc EU phong tỏa tài sản của Nga, gọi đây là hành vi cướp bóc.

Trong cuộc họp báo cuối năm ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được câu hỏi về các cuộc thảo luận của châu Âu đối với việc phong tỏa tài sản của Moskva và sử dụng chúng. Ông Putin nói rằng để mô tả về chính sách này của châu Âu, không nên dùng từ "trộm cắp".

"Trộm cắp là hành vi lấy tài sản lén lút. Nhưng ở đây họ lại làm điều đó công khai. Đấy là cướp bóc. Nhưng tại sao họ thất bại? Vì hậu quả họ nhận về sẽ rất nghiêm trọng", ông Putin nói.

Ông chủ Điện Kremlin cũng tuyên bố rằng việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho quốc phòng Ukraine sẽ làm suy yếu lòng tin trong khu vực đồng euro.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên ở Moskva ngày 19/12. Ảnh: AP

Trong suốt nhiều tháng, Liên minh châu Âu (EU) băn khoăn về việc liệu có nên sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine hay không. Giá trị của khối tài sản này ước tính khoảng 250 tỷ USD.

Tuy nhiên, vấn đề này vẫn vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên và EU chưa thể đạt được sự đồng thuận, buộc phải chuyển sang kế hoạch khác. Thay vì sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, EU ngày 19/12 tuyên bố trước mắt sẽ cho Ukraine vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) để viện trợ cho nền kinh tế và quân đội nước này tới năm 2027.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, ông Putin nói rằng Nga "không chịu trách nhiệm" về bất cứ thương vong nào trong cuộc chiến. Ông nói rằng "chúng tôi không phải là bên khởi xướng cuộc chiến", cáo buộc Ukraine và phương Tây mới là bên chịu trách nhiệm về cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2/2022.

Tổng thống Nga tuyên bố "quyền quyết định" chấm dứt xung đột nằm trong tay Ukraine và đồng minh phương Tây, đồng thời phủ nhận cáo buộc Moskva đang kéo dài các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh Nga muốn chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình nhưng cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đang "tiến công trên toàn bộ chiến tuyến".

Tổng thống Putin nói rằng thỏa thuận hòa bình phải "dựa trên các nguyên tắc" mà ông đã nêu ra trong bài phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 6/2024. Trong bài phát biểu đó, ông Putin yêu cầu Ukraine rút toàn bộ quân khỏi Donetsk và Lugansk và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)