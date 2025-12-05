Ông Putin: Nga sẵn sàng cung cấp dầu 'không gián đoạn' cho Ấn Độ

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp dầu, khí đốt không gián đoạn cho Ấn Độ.

"Nga là bên cung ứng đáng tin cậy về dầu, khí đốt, than và mọi thứ cần thiết để Ấn Độ phát triển ngành năng lượng", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở New Delhi hôm nay.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cung cấp không gián đoạn các nhiên liệu thiết yếu cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Ấn Độ", ông chủ Điện Kremlin tiếp tục.

Thủ tướng Modi gọi Tổng thống Putin là "người bạn của tôi", ca ngợi quan hệ lâu năm giữa New Delhi và Moskva là "ngôi sao dẫn đường", dựa trên sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. Ông cho biết "an ninh năng lượng đã trở thành một trụ cột mạnh mẽ và quan trọng trong quan hệ Ấn Độ - Nga", đề cập hợp tác về năng lượng hạt nhân, nhưng không nhắc trực tiếp đến dầu mỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở New Delhi ngày 5/12. Ảnh: AP

Ấn Độ đã mua lượng lớn dầu mỏ Nga từ khi chiến sự Ukraine bùng phát tháng 2/2022, trở thành thị trường quan trọng với Moskva, trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Năm 2024, dầu Nga chiếm gần 36% tổng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ, tương đương khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, Ấn Độ gần đây đã giảm mua dầu Nga, do áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã áp thuế trừng phạt lên hàng hóa nước này vì New Delhi mua dầu thô với giá chiết khấu từ Moskva.

"Chúng tôi đã nhất trí về chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2030", ông Modi nói sau khi quan chức Nga, Ấn Độ ký các thỏa thuận hợp tác về việc làm, y tế, vận tải biển và hóa chất. "Chương trình sẽ giúp hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước được mở rộng, cân bằng, phát triển bền vững".

Kim ngạch thương mại Ấn Độ - Nga giai đoạn 2024-2025 đạt 68,7 tỷ USD, cao hơn gần 6 lần so với trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, xuất khẩu của New Delhi chỉ 4,88 tỷ USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp báo chung ở New Delhi ngày 5/12. Ảnh: AFP

Hai lãnh đạo đạt đồng thuận về việc tái cấu trúc quan hệ quốc phòng, phù hợp với mục tiêu tự cường của New Delhi, thông qua nghiên cứu, phát triển chung và sản xuất các khí tài hiện đại.

Tổng thống Putin nói ông đã chia sẻ với Thủ tướng Modi "nhiều thông tin chi tiết về diễn biến tại Ukraine" cũng như nỗ lực của Moskva "cùng với một số đối tác, bao gồm Mỹ, nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình".

Ông Modi nhấn mạnh Ấn Độ luôn kiên định lập trường ủng hộ hòa bình liên quan đến Ukraine.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)