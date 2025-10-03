Ông Putin: Nếu Nga là hổ giấy thì NATO sẽ là gì?

Ông Putin phản bác phát biểu của ông Trump rằng Nga là "hổ giấy", đồng thời cảnh báo hậu quả nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

"Một con hổ giấy. Tiếp theo là gì đây? Chúng ta đang đối đầu với toàn bộ khối NATO, vẫn duy trì đà tiến quân và cảm thấy tự tin. Nếu gọi Nga là 'hổ giấy' thì NATO sẽ là gì đây? Đi mà đối phó với con hổ giấy này đi", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen ngày 2/10.

Tổng thống Putin nói rằng các nước thành viên NATO đang liên tục cung cấp thông tin tình báo, vũ khí và các khóa huấn luyện cho quân đội Ukraine, đồng thời chỉ trích phương Tây thổi phồng "sự cuồng loạn về những cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công quốc gia trong NATO".

Tổng thống Putin phát biểu trước Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở khu nghỉ dưỡng Sochi ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng Nga không còn là cường quốc hạt nhân đáng gờm mà đã trở thành "hổ giấy" và "chiến đấu không mục đích" suốt hơn ba năm qua ở Ukraine. Lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhắc lại quan điểm trong phát biểu tuần này.

Về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Tổng thống Nga nói rằng bước đi như vậy sẽ dẫn đến làn sóng leo thang mới nguy hiểm. "Không thể sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Điều này đồng nghĩa với giai đoạn leo thang hoàn toàn mới về chất, gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ", ông nói.

Truyền thông Mỹ trước đó dẫn lời quan chức nước này nói rằng Washington đang cân nhắc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk và những vũ khí có tầm bắn khoảng 800 km cho Ukraine. Giới chức Mỹ hiện chưa công bố quyết định nào như vậy.

Lãnh đạo Nga nhấn mạnh lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và xảy ra tình trạng đào ngũ tràn lan, trong khi Nga vẫn có đủ quân số. Ông đề nghị Kiev đàm phán để chấm dứt chiến sự, nhấn mạnh Moskva đang kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk, khoảng 81% tỉnh Donetsk, cùng khoảng 75% diện tích tỉnh Zaporizhzhia và Kherson.

Tổng thống Nga cho biết nước này đang theo dõi sát sao và sẽ có phản ứng đáng kể đối với tình hình "quân sự hóa của châu Âu". Ông cho rằng xung đột Ukraine là bước ngoặt trong quan hệ giữa Moskva và phương Tây, những quốc gia "đã lăng mạ Nga" sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 bằng cách mở rộng NATO và "xâm phạm khu vực ảnh hưởng" của Moskva.

"Nga sẽ không mất nhiều thời gian để tung biện pháp trả đũa. Chúng ta sẽ không bao giờ tỏ ra nhu nhược hay thiếu quyết đoán. Nếu ai vẫn muốn cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực quân sự thì cứ tự nhiên, để họ thử xem. Các biện pháp đối phó của Nga sẽ sớm xuất hiện", ông nói.

Ông Putin cũng đề cập những tuyên bố của châu Âu rằng máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận NATO, đùa rằng ông đã "hứa sẽ không làm điều đó ở Đan Mạch nữa và Nga cũng không có UAV nào có thể bay tới thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha".

"Tôi chỉ muốn nói: Cứ bình tĩnh, ngủ yên giấc và tự lo liệu vấn đề của chính mình đi. Cứ nhìn những gì đang diễn ra trên đường phố các thành phố châu Âu mà xem", ông Putin nói.

Huyền Lê (Theo TASS, Reuters)