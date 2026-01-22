Ông Putin: Mỹ có thể mất một tỷ USD để mua Greenland

Tổng thống Nga cho rằng thương vụ mua đảo Greenland có thể tốn tới một tỷ USD và Mỹ "hoàn toàn có khả năng" chi ra số tiền này.

"Đan Mạch từ trước đến nay luôn coi Greenland như thuộc địa. Họ đối xử với vùng lãnh thổ đó khá hà khắc, nếu không muốn nói là tàn nhẫn", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Điện Kremlin hôm 21/1, khi bình luận về kế hoạch mua Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông không nêu dẫn chứng cho phát biểu này.

Ông Putin cho biết Nga không có lợi ích gì trong tranh chấp liên quan quyền sở hữu Greenland, dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói Mỹ cần hòn đảo để đảm bảo an ninh quốc gia bởi "các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc". "Điều đó chắc chắn không liên quan đến chúng tôi. Tôi nghĩ họ sẽ tự giải quyết với nhau", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhắc đến thương vụ Mỹ mua Alaska từ Nga vào năm 1867 và vùng lãnh thổ ở Caribe, ngày nay gọi là quần đảo Virgin thuộc Mỹ, từ Đan Mạch năm 1916. Theo ông, thỏa thuận mua Greenland nếu diễn ra có thể tiêu tốn tới một tỷ USD.

"Mỹ hoàn toàn có thể chi trả khoản tiền như vậy", người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh.

Mỹ và Đan Mạch chưa bình luận về tuyên bố này của ông Putin. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters ngày 8/1 dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ, trong đó có cố vấn Nhà Trắng, đang thảo luận về phương án dùng khoản chi trả tiền mặt trọn gói để thay đổi quan điểm của người dân đảo Greenland để họ ly khai khỏi Đan Mạch và hướng tới khả năng sáp nhập vào Mỹ.

Hai nguồn tin cho hay mức chi trả một lần được đưa ra thảo luận là từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi người Greenland. Nếu Mỹ chi 100.000 USD cho toàn bộ 57.000 dân đảo Greenland, tổng chi phí sẽ tương đương 5,7 tỷ USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 21/1. Ảnh: AFP

Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực những năm gần đây. Tuy nhiên, trả lời báo chí hôm 20/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phủ nhận việc Moskva có kế hoạch can thiệp công việc nội bộ của Greenland.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí đảo Greenland. Đồ họa: BBC

Greenland là thuộc địa của Vương quốc Na Uy từ năm 1261, được chuyển giao cho Đan Mạch khi vương quốc này tách thành hai quốc gia Đan Mạch và Na Uy năm 1814. Năm 1953, Đan Mạch thông qua hiến pháp mới, biến Greenland thành vùng lãnh thổ tự trị và chịu kiểm soát một phần từ Copenhagen về chính sách đối ngoại.

Ông Trump hôm 21/1 thông báo đã cùng lãnh đạo NATO đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận về Greenland mà ông cảm thấy hài lòng, rút lại cảnh báo áp thuế với châu Âu.

Truyền thông Mỹ đưa tin thỏa thuận khung này có 6 điểm chính, trong đó Mỹ sẽ kiểm soát một số khu vực nhỏ, tham gia khai thác khoáng sản ở Greenland, với mục tiêu ngăn chặn ảnh hưởng của Nga. Thỏa thuận còn bao gồm hệ thống phòng thủ Vòm Vàng và mở đường cho đầu tư hạ tầng do Mỹ hậu thuẫn vào hòn đảo tự trị.

Giới chức Đan Mạch nhiều lần khẳng định Greenland không phải để bán và Mỹ hoàn toàn có thể tăng cường hiện diện quân sự theo hiệp ước hai bên ký năm 1941.

Huyền Lê (Theo RT, Reuters)