Ông Putin mời nhà báo nước ngoài đến thành trì Ukraine bị bao vây

Ông Putin lệnh cho quân đội Nga mở hành lang an toàn cho nhà báo nước ngoài muốn thăm hai thành trì Ukraine đang bị bao vây là Pokrovsk, Kupyansk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh đảm bảo tự do đi lại cho những nhà báo nước ngoài muốn thăm những khu vực có lực lượng Ukraine đang bị bao vây, gồm thành phố Pokrovsk và làng Dimitrov ở tỉnh Donetsk, cùng thành phố chiến lược Kupyansk ở tỉnh Kharkov.

"Bộ tư lệnh quân đội Nga sẵn sàng ngừng giao tranh ở khu vực này trong 5-6 tiếng và mở hành lang cho phép truyền thông nước ngoài, trong đó có cả phóng viên Ukraine, tự do ra vào nếu cần, miễn là đảm bảo an toàn cho nhà báo và quân nhân Nga tại đây", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Giới chức Nga lưu ý các nhà báo muốn tới thăm cũng cần liên hệ trước với Bộ tư lệnh quân đội Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhi Tykhy sau đó cho biết "không khuyến nghị phóng viên tin vào đề xuất của Nga về hành lang trong vùng chiến sự".

"Tôi xin nhắc nhở các cơ quan truyền thông rằng mọi chuyến thăm đến khu vực Moskva kiểm soát mà không được Kiev cho phép là vi phạm luật pháp Ukraine và quốc tế. Điều này sẽ gây ra hậu quả lâu dài về mặt pháp lý và uy tín. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình", ông nói.

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin ngày 26/10, các chỉ huy quân đội Nga cho biết khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại mặt trận Kupyansk, trong khi con số này ở Pokrovsk là 5.500.

Quân đội Ukraine sau đó bác tin, tuyên bố hai thành trì này không bị bao vây.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 30/10 cho biết bộ binh Nga tại Pokrovsk tránh giao tranh, tập trung ở khu vực nội đô và thường xuyên đổi vị trí. "Nhiệm vụ của các đơn vị phòng thủ Pokrovsk là xác định vị trí đối phương và tiêu diệt họ. Lực lượng Ukraine đang tăng cường ổn định phòng tuyến trong thành phố, bảo vệ những tuyến đường tiếp tế và sơ tán", ông nói.

Trong khi đó, giới chuyên gia Ukraine và nước ngoài bày tỏ bi quan về tình hình ở thành trì Pokrovsk. Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định "diễn biến ở Pokrovsk đang cận kề thảm họa và liên tục xấu đi, gây ra nguy cơ không thể cứu vãn tình hình".

Pasi Paroinen, chuyên gia thuộc hãng tư vấn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, cho biết lực lượng Nga tại Pokrovsk đã đông đến mức các đơn vị Ukraine không thể đẩy lùi. Thời tiết xấu đôi khi cũng giúp tăng thiết giáp Nga tiếp cận Pokrovsk mà không bị phát hiện.

Các binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk tiết lộ họ phải đối mặt tình trạng thiếu hụt quân số, trong khi những đợt tập kích bằng drone và bom lượn cũng cắt đứt tuyến hậu cần. Tình trạng này từng xảy ra ở nhiều thành trì chiến lược mà Ukraine phải từ bỏ, trong đó có Avdeevka.

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đánh bật trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022. Truyền thông Nga nhận định tái kiểm soát Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây.

