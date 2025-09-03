Ông Putin mời lãnh đạo Triều Tiên ngồi chung xe

Tổng thống Nga mời lãnh đạo Triều Tiên cùng lên chiếc chuyên xa màu đen tới địa điểm họp song phương ở Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhau rời Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sau khi tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 chiến thắng phát xít Nhật tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9.

Ông Putin cùng ông Kim bước đi trên thảm đỏ, xuống bậc thang và mời nhau vào trong chiếc xe màu đen đang chờ sẵn. Tổng thống Nga lên xe trước, lãnh đạo Triều Tiên vòng qua cửa bên kia, theo sau là bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim.

Ông Putin và ông Kim ngồi chung xe Ông Putin và ông Kim lên xe tới dự cuộc họp song phương tại Bắc Kinh ngày 3/9. Video: ShanghaiEyeMagic

Xe chở hai lãnh đạo mang biển số 198.845, là xe limousine bọc thép Aurus Senat do hãng Aurus của Nga sản xuất. Chuyên xa bọc thép này là phương tiện di chuyển chính của ông Putin kể từ năm 2018, khi ông nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư.

Đoàn xe hộ tống cùng xe chở hai lãnh đạo chạy tới nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở quận Hải Điền, phía tây Bắc Kinh, nơi phái đoàn Nga và Triều Tiên gặp song phương. Hai lãnh đạo sau đó hội đàm riêng và ông Putin đã mời ông Kim thăm Nga, Điện Kremlin cho biết.

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Putin cảm ơn Triều Tiên đã điều quân giúp đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Lãnh đạo Triều Tiên đáp lại rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước đã tăng lên rất nhiều kể từ khi ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024. Ông Kim khẳng định Triều Tiên sẵn sàng làm "mọi thứ có thể để hỗ trợ" Nga.

Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Điều khoản về phòng thủ chung là một trong những nội dung trong hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, quy định rằng trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

