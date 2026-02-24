Ông Putin giúp Nam Phi hồi hương lính đánh thuê ở Donbass

Tổng thống Ramaphosa cảm ơn Tổng thống Putin vì đã hỗ trợ quá trình đưa nhóm lính đánh thuê Nam Phi bị lừa sang chiến đấu ở Donbass về nước.

Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 24/2 thông báo trong số 17 nam giới nước này mắc kẹt ở vùng Donbass, 4 người trở về nước từ tuần trước và 11 người dự kiến sắp quay về. Hai người còn lại vẫn ở lại Nga.

"Tổng thống Ramaphosa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng thống Vladimir Putin, người đã phản hồi một cách tích cực trước lời kêu gọi của ông ấy về việc hỗ trợ quá trình đưa những người đàn ông trên trở về nước", Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết, thêm rằng cuộc điều tra về lý do khiến những người này được tuyển làm lính đánh thuê vẫn đang diễn ra.

Nam Phi hồi tháng 11/2025 cho biết đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ 17 nam công dân đang mắc kẹt tại tâm điểm chiến sự ở vùng Donbass, sau khi bị lừa gia nhập lực lượng lính đánh thuê. Luật pháp Nam Phi cấm công dân chiến đấu cho quân đội nước ngoài mà không được chính phủ cho phép.

Tổng thống Ramaphosa (trái) và Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Ảnh: AFP

Duduzile Zuma-Sambudla, con gái của cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và là thành viên đảng MK đối lập, cùng hai người khác bị cáo buộc đã lừa những người này sang chiến đấu cho Nga. Truyền thông Nam Phi cho biết một vài người trong số đó là thành viên gia đình ông Zuma và họ được bảo rằng sẽ được đào tạo về an ninh.

Bà Zuma-Sambudla và đảng MK bác bỏ cáo buộc, khẳng định mình cũng bị bên trung gian lừa.

Cả hai bên trong xung đột Nga - Ukraine được cho là đều có lính đánh thuê, trong đó có những trường hợp đến từ châu Phi. Giới chức Ukraine cuối năm ngoái cho biết đã xác định được hơn 1.400 người châu Phi trong hàng ngũ lực lượng Nga, thêm rằng họ đến từ 36 quốc gia khác nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, 4 công dân Kenya vừa trở về từ Nga cho biết đã bị một công ty tuyển dụng tại Nairobi lừa gạt bằng cách hứa hẹn rằng họ sẽ nhận được công việc có mức lương cao khi đến quốc gia trên.

Phạm Giang (Theo AFP)