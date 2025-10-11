Ông Putin: Giải Nobel Hòa bình đã mất uy tín

Tổng thống Nga nói giải Nobel Hòa bình từng được trao cho những người không có đóng góp cho hòa bình, khiến uy tín của giải thưởng suy giảm.

"Tôi không phải người quyết định ai nên nhận giải Nobel Hòa bình. Nhưng có những trường hợp Ủy ban Nobel đã trao giải cho những người không làm gì cho hòa bình. Theo tôi, việc đưa ra những quyết định như vậy đã làm suy yếu đáng kể uy tín của giải thưởng", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 10/10.

Ông Putin chỉ ra rằng có những người có chức quyền đã được trao giải Nobel Hòa bình chỉ 1-2 tháng sau khi nhậm chức, dù người này chẳng có đóng góp gì. Ông khẳng định giải thưởng này nên được trao cho những thành tựu to lớn.

"Dẫu sao thì uy tín của Ủy ban Nobel phần lớn đã bị mất đi", Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua video từ Moskva ngày 20/9. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không được giải Nobel Hòa bình năm nay, Tổng thống Putin ca ngợi người đồng cấp Mỹ "đang làm rất nhiều để giải quyết những cuộc khủng hoảng phức tạp đã kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ". Ông nói thêm nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza được thực hiện, đó sẽ là thành tựu mang tính lịch sử.

Tổng thống Trump ngay sau đó đã đăng lại phát ngôn khen ngợi của ông Putin và gửi lời cảm ơn lãnh đạo Nga.

Ủy ban Nobel Na Uy hôm 10/10 trao Nobel Hòa bình cho Maria Corina Machado, thủ lĩnh đối lập ở Venezuela, "vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh để chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ".

Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không trao giải cho ông Trump, trong khi ông đóng góp rất nhiều cho các thỏa thuận hòa bình. Ông Trump sau đó có phản ứng nhẹ nhàng hơn, cho biết đã nói chuyện điện thoại với Machado, khen ngợi bà Machado "tử tế" vì nói ông xứng đáng với giải thưởng này.

Nobel Hòa bình luôn được dư luận quan tâm bởi thông điệp mà nó có thể gửi đến thế giới. Năm 2024, giải được trao cho Tổ chức của Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí (Nihon Hidankyo), phong trào cơ sở của những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Năm 2023, giải được trao cho nữ nhà hoạt động, nhà báo người Iran Narges Mohammadi. Năm 2022, giải thuộc về nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski tại Belarus, tổ chức nhân quyền Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự có trụ sở tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ gần nhất được trao Nobel Hòa bình là ông Obama. Ông nhận giải 8 tháng sau khi đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên vì "những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".

