Ông Putin điện đàm với lãnh đạo Iran, Israel để hạ nhiệt căng thẳng

Tổng thống Putin điện đàm riêng với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran, cho biết Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về sự ổn định ở khu vực Trung Đông, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa giải, thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với sự tham gia của "tất cả quốc gia quan tâm".

Điện Kremlin không đề cập chi tiết về nỗ lực hòa giải hay bình luận về tình hình ở Iran hiện nay. Tuy nhiên, Nga từng đề nghị làm trung gian hòa giải cho xung đột Iran - Israel hồi tháng 6 năm ngoái.

Tổng thống Putin cùng ngày điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. Nội dung thảo luận chưa được công bố, nhưng Điện Kremlin cho biết hoạt động cũng nhằm mục đích hạ nhiệt căng thẳng. "Tình hình khu vực rất căng thẳng. Tổng thống Nga đang thúc đẩy nỗ lực để giảm leo thang", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Tổng thống Putin trong một cuộc họp tại Moskva hồi tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Nga là đồng minh thân cận của Iran và cũng duy trì quan hệ tốt với Israel, dù từng có lúc căng thẳng sau khi Moskva chỉ trích Tel Aviv vì chiến sự ở Dải Gaza.

Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình sau đó lan ra nhiều địa phương ở Iran và biến thành các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh.

Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn. Washington bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Ông Trump từng nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp quân sự vào Iran, liên quan đến vấn đề biểu tình. Tuy nhiên, truyền thông Trung Đông hôm 15/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhóm đồng minh Vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục được lãnh đạo Mỹ hoãn kế hoạch này, do lo ngại bất ổn kéo dài ở khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)