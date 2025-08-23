Ông Putin: Có ánh sáng cuối đường hầm trong quan hệ Nga - Mỹ

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng hợp tác khai thác khoáng sản với Mỹ, nói "có ánh sáng cuối đường hầm" cho quan hệ dưới thời ông Trump.

"Với sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump, tôi nghĩ rằng ánh sáng cuối đường hầm cuối cùng đã le lói. Chúng tôi đã có cuộc gặp rất tốt đẹp, ý nghĩa và thẳng thắn tại Alaska", Tổng thống Nga Putin nói ngày 22/8, đề cập tới hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ hồi tuần trước.

Lãnh đạo Nga cho rằng những bước tiếp theo trong quan hệ song phương sẽ phụ thuộc vào phía Mỹ, nhưng ông tin tưởng quan hệ hai nước sẽ được khôi phục dưới thời Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump tại Alaska ngày 15/8. Ảnh: AP

Tổng thống Putin không cung cấp chi tiết về khả năng hợp tác giữa Moskva và Washington tại Bắc Cực, nhưng cho biết khu vực này có trữ lượng khoáng sản "rất lớn" và công ty khí đốt Novatek của Nga đã hoạt động tại đây.

"Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác Mỹ về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. Không chỉ ở khu vực Bắc Cực, mà còn ở Alaska. Hiện nay, không có ai sở hữu những công nghệ như Nga. Điều này rất được các đối tác của chúng tôi quan tâm, trong đó có cả những đối tác Mỹ", ông Putin nói.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin hội đàm trực tiếp hơn ba tiếng tại Alaska ngày 15/8. Lãnh đạo hai nước sau đó họp báo chóng vánh để thông báo kết quả thảo luận và để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác trong thời gian tới.

Moskva và Washington đều cho biết đã nhìn thấy những cơ hội kinh tế to lớn nếu có thể bình thường hóa quan hệ, sau khi quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất từ sau Chiến tranh Lạnh do xung đột Ukraine.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, RT)