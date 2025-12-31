Ông Putin chúc mừng năm mới lãnh đạo Trung, Mỹ

Ông Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ cùng một số lãnh đạo quốc gia khác.

Điện Kremlin hôm 30/12 cũng công bố danh sách các lãnh đạo mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng năm mới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, song không cho biết nội dung cụ thể.

Đây là lần đầu tiên ông Putin gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Mỹ kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra. Tổng thống Putin còn gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo các quốc gia thân thiện với Nga, trong đó có các thành viên khối BRICS.

Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc sau đó cho biết trong thông điệp chúc mừng năm mới gửi tới Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập đánh giá năm 2025 đánh dấu "bước đi vững chắc" trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 2/9. Ảnh: AFP

Ông Tập bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi chặt chẽ với ông Putin để cùng thúc đẩy những tiến bộ mới liên tục trong quan hệ song phương ở kỷ nguyên mới.

Nga và Trung Quốc tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2/2022, khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh. Ông Tập hồi tháng 5 dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Moskva. Lãnh đạo hai nước sau đó ký tuyên bố chung về hợp tác và lập trường quốc tế.

Trong chuyến thăm này, ông Tập khẳng định sẵn sàng duy trì liên lạc mật thiết với ông Putin để định hướng cho quan hệ Trung - Nga, cùng nhau thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc luôn sát cánh, ủng hộ lẫn nhau, hướng đến xây dựng "tình bạn không thể phá vỡ".

Nhà Trắng chưa tiết lộ về thông điệp chúc mừng năm mới giữa lãnh đạo Mỹ - Nga. Tổng thống Trump gần đây tăng cường nỗ lực đàm phán với người đồng cấp Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine, cũng như về cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Huyền Lê (Theo Xinhua, Jiji Press)