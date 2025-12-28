Ông Putin cáo buộc Ukraine chần chừ giải quyết xung đột

Lãnh đạo Nga cáo buộc Ukraine phớt lờ các đề xuất và trì hoãn đạt được hòa bình, dù đã nhận được những cam kết có lợi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/12 bình luận rằng Ukraine đã nhận được những điều khoản "tử tế từ những người thông minh ở phương Tây" trong giai đoạn đàm phán hòa bình vừa qua. Tuy nhiên, ông cho rằng Kiev vẫn cố tình phớt lờ các đề xuất này và trì hoãn nhượng bộ, khiến chiến sự kéo dài.

Theo Tổng thống Nga, các đề xuất phương Tây đưa ra cho Kiev đã bao gồm một khuôn khổ bảo đảm an ninh tốt, kế hoạch phục hồi kinh tế và cả lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. "Đáng tiếc là giới lãnh đạo tại Kiev vẫn không khẩn trương giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình", ông nói.

Tổng thống Putin đưa ra bình luận này sau khi quân đội Nga thông báo đã kiểm soát thị trấn chiến lược Gulaypole ở vùng Zaporizhzhia cùng một số khu dân cư khác trong đợt tiến công mới. Lãnh đạo Nga cho rằng với tốc độ tiến quân hiện nay, việc Kiev có sẵn sàng nhượng bộ hay không "gần như không còn mang tính quyết định".

"Nếu Kiev không muốn chấm dứt xung đột một cách hòa bình, chúng ta vẫn sẽ đạt được toàn bộ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự", ông nhấn mạnh trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Moskva ngày 15/12. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/12 tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng hỗ trợ tài chính và vũ khí, cho rằng lực lượng Ukraine đang thiếu hụt hệ thống phòng không và trang bị, cũng như "tình trạng thiếu tiền thường xuyên".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nước châu Âu cam kết ủng hộ Ukraine trong nỗ lực hòa bình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh Liên minh châu Âu sẽ duy trì sức ép với Moskva.

Lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida trong cuối tuần này để thảo luận khuôn khổ thỏa thuận hòa bình. Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ tháng 10.

Trước thềm cuộc gặp, ông Zelensky đã công bố dự thảo thỏa thuận hòa bình 20 điểm, bất chấp phản bác từ Moskva rằng kế hoạch này "khác biệt về cơ bản" những đề xuất mà Nga - Mỹ đã bàn thảo. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov còn cáo buộc Ukraine cùng những đối tác châu Âu đang tìm cách phá hoại tiến trình hòa bình.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thận trọng với đề xuất mới, nói rằng Ukraine "chưa có gì trong tay" cho tới khi ông chấp thuận. Ông cũng thừa nhận tiến trình chấm dứt xung đột Ukraine phức tạp hơn dự kiến, đồng thời bày tỏ không hài lòng với cả Nga lẫn Ukraine vì trì hoãn thỏa hiệp ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo RT, AFP)