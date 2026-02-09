Ông Putin cảm ơn UAE hỗ trợ bắt nghi phạm ám sát tướng tình báo

Ông Putin gọi điện cảm ơn Tổng thống UAE Nahyan về sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo và hỗ trợ bắt nghi phạm ám sát tướng Alekseyev.

"Tối qua, Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan để cảm ơn người đồng cấp UAE về sự hợp tác hiệu quả thông qua các kênh của cơ quan đặc nhiệm và sự hỗ trợ của quốc gia này trong việc bắt một nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố nhằm vào tướng Vladimir Alekseyev", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/2 cho hay.

Ông Peskov không nêu cụ thể sự hỗ trợ của UAE. Phát ngôn viên nói thêm rằng hai lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm Moskva gần đây của ông Nahyan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Ủy ban Điều tra Nga xác định Lyubomir Korba, quốc tịch Nga, là thủ phạm nổ súng vào ông Alekseyev tại tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở Moskva hôm 6/2. Theo cơ quan này, Korba đến Moskva vào cuối tháng 12/2025 "theo lệnh của cơ quan tình báo Ukraine để thực hiện vụ tấn công khủng bố". Hai công dân Nga khác là Viktor Vasin và Zinaida Serebritskaya được xác định là đồng phạm của Korba.

Korba trốn khỏi Nga sau khi gây án, sau đó bị bắt ở Dubai và bị dẫn độ về Nga. FSB công bố video cho thấy Korba bị còng tay và bịt mắt, bị đặc vụ an ninh áp giải rời một máy bay đến từ UAE và đưa lên xe.

Nga công bố hình ảnh nghi phạm ám sát tướng tình báo Hình ảnh nghi phạm Lyubomir Korba được Nga công bố hôm 8/2. Video: FSB

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết Vasin bị bắt ở Moskva, trong khi Serebritskaya đã trốn sang Ukraine. FSB cũng công bố video một khẩu súng lục được tìm thấy trong đống tuyết cùng cảnh Korba đội mũ che kín đầu và mặt, lên xe buýt, dường như sau khi gây án.

Kẻ tấn công được cho là đã bắn ít nhất ba phát đạn vào tướng Alekseyev bằng khẩu súng kiểu Makarov có ống giảm thanh. Ông Alekseyev đã trải qua phẫu thuật và đang bình phục tại bệnh viện.

Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga, Svetlana Petrenko, cho biết một vụ án hình sự đã được khởi tố với các cáo buộc gồm mưu sát, mưu sát quân nhân và buôn bán vũ khí trái phép.

Ông Putin cảm ơn Tổng thống UAE hỗ trợ bắt nghi phạm ám sát tướng tình báo Nghi phạm Korba rời hiện trường vụ tấn công hôm 6/2. Video: FSB

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cáo buộc Kiev đứng sau "cuộc tấn công khủng bố", nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Trong khi đó, Kiev khẳng định không liên quan đến vụ nổ súng.

Tướng Alekseyev, 64 tuổi, giữ chức Phó cục trưởng GRU từ năm 2011. Ông bị phương Tây trừng phạt do cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng và vai trò trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh năm 2018.

Trong cuộc nổi loạn của Wagner hồi tháng 6/2023, Alekseyev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với ông trùm Yevgeny Prigozhin. Tướng Alekseyev cũng từng chỉ huy các hoạt động tình báo trong thời gian Nga tiến hành chiến dịch ở Syria để hỗ trợ chính quyền tổng thống Bashar al-Assad. Ông đã được trao huân chương Anh hùng nước Nga, phần thưởng cao quý nhất, vì đóng góp cho chiến dịch của Nga tại Syria.

Huyền Lê (Theo Sputnik, TASS)