Ông Putin cảm ơn ông Kim điều quân đến Kursk

Ông Putin gặp ông Kim Jong-un tại Bắc Kinh, cảm ơn Triều Tiên đã điều quân giúp đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk.

"Theo ý tưởng của ngài, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã tham gia giải phóng tỉnh Kursk của Nga. Động thái này hoàn toàn phù hợp với hiệp ước mới giữa chúng ta. Những người lính của đất nước ngài đã chiến đấu anh dũng và quả cảm", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay.

Cuộc gặp diễn ra khi hai lãnh đạo cùng tới Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Kim dự một sự kiện đa phương lớn kể từ khi lên nắm quyền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024, Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga và giúp Moskva giải phóng hoàn toàn vùng này hồi cuối tháng 4. Không rõ Bình Nhưỡng đã điều động bao nhiêu quân nhân tới Kursk, song Hàn Quốc ước tính con số này là hơn 10.000 binh sĩ.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của lực lượng vũ trang Triều Tiên cũng như gia đình các binh sĩ đó. Thay mặt nhân dân Nga, tôi xin cảm ơn sự tham gia của các bạn vào cuộc đấu tranh chung này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể nhân dân Triều Tiên", Tổng thống Nga nói thêm.

Lãnh đạo Triều Tiên đáp lại rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước đã tăng lên rất nhiều kể từ khi ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024. Ông Kim khẳng định Triều Tiên sẵn sàng làm "mọi thứ có thể để hỗ trợ" Nga.

Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Điều khoản về phòng thủ chung là một trong những nội dung trong hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, quy định rằng trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)