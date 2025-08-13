Ông Putin ca ngợi 'tinh thần hy sinh' của quân nhân Triều Tiên ở Kursk

Ông Putin điện đàm với lãnh đạo Kim Jong-un, bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh" của các quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Kursk.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/8 điện đàm "trong bầu không khí đồng chí thân tình", hai lãnh đạo cũng khẳng định "ý chí tăng cường hợp tác trong tương lai".

Ông Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên trong cuộc giải phóng tỉnh Kursk", mô tả những hành động của binh sĩ nước này đã thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Lãnh đạo Kim Jong-un cảm ơn sự đánh giá của ông Putin với những người lính Triều Tiên, tái khẳng định Bình Nhưỡng sẽ luôn trung thành với tinh thần của hiệp ước giữa hai nước và tiếp tục "ủng hộ hoàn toàn mọi biện pháp mà giới lãnh đạo Nga thực hiện".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ gây sức ép để Nga chấm dứt chiến dịch tại Ukraine.

Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi đối phương và giải phóng hoàn toàn tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ca ngợi "sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Kursk". Ông Putin sau đó cũng cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên đã cử lực lượng tham chiến tại tỉnh Kursk.

Lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 5 khẳng định Triều Tiên cử lực lượng tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".

Huyền Lê (Theo KCNA, AFP, TASS)