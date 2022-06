Ông Phương Tiến Minh: ‘Tôi không đổi mới để làm quảng cáo'

CEO Prudential Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đổi mới để doanh nghiệp phát triển dù gặp đại dịch, trong The Next Power ngày 23/6.

Với cương vị là CEO người Việt đầu tiên của Prudential Việt Nam, ông Minh đã đưa ra những phương pháp đổi mới bắt nguồn từ sự am hiểu khách hàng và đội ngũ của Prudential. Tất cả quan điểm "innovation" của vị CEO này sẽ cùng được bàn luận trong 40 phút trên The Next Power, cùng hai người dẫn dắt là doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc IBP và ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Ông Phương Tiến Minh chia sẻ kinh nghiệm đổi mới trong The Next Power.

Tại chương trình, CEO Phương Tiến Minh chia sẻ mọi thay đổi ông thực hiện tại Prudential đều quay về giá trị cốt lõi của ngành bảo hiểm là vì con người. Ông đặt khách hàng làm trọng tâm trong nền tảng của đổi mới. "Sự đổi mới trước hết phải có ý nghĩa với khách hàng, đối tác, và nhân viên của tôi. Tôi không tập trung đổi mới nhằm mục đích quảng cáo mà đó phải là chiến lược dài hạn", ông Minh nêu quan điểm.

Ngoài ra, 3 nhân vật trò chuyện trong chương trình cũng sẽ trao đổi về những công thức Đổi – Mới đặc biệt của lĩnh vực bảo hiểm tài chính. Ông cho rằng không có công thức đổi mới chuẩn. Với ông Minh, tất cả đều là thử nghiệm và các thử nghiệm ông đang thực hiện tại Prudential đều nhằm phục vụ cho khách hàng và những người đang làm việc tại công ty. Để đổi mới thành công, mỗi doanh nghiệp cần trải qua và cộng hưởng nhiều phép thử. "Ngành bảo hiểm dường như là ngành của sự an toàn. Một lãnh đạo can đảm vinh danh những thất bại để mọi người dám thử, dám sai thì mới thành công", ông Phương Tiến Minh khẳng định.

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc, ông Phương Tiến Minh đã có một thời gian gắn bó với Prudential Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 - 2018, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng giám đốc Tiếp thị. Ở các cương vị này, ông Minh đã phát triển thành công các kênh tiếp thị mới, dẫn dắt sự chuyển đổi và số hóa kênh đại lý, đồng thời khai thác phân khúc khách hàng thành thị đang ngày một phát triển.

The Next Power là phiên bản mới của chương trình "Nguy - Cơ". Mỗi số phát sóng với một vị khách mời, chương trình lấy trọng tâm là chủ đề đổi mới sáng tạo (innovation) - được xem là "chìa khóa" để dẫn dắt các doanh nghiệp chuyển mình, bứt phá, tiên phong và khẳng định vị thế.

The Next Power sẽ phân tích trực diện các vấn đề về đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó mang lại nhiều bài học thực tế để có thể bứt phá, khẳng định vị thế trên thương trường Việt Nam và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng có thể mở rộng kết nối, chia sẻ từ doanh nhân, doanh nghiệp quốc tế để kết nối Việt Nam với thế giới.

Thanh Thư