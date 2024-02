Ông Phan Văn Mãi: TP HCM sẵn sàng chi nghìn tỷ để đào tạo nhân lực

TP HCM sẵn sàng chi hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để đào tạo nhân lực, theo chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi.

Ông Mãi phát biểu như trên sau khi nghe "Đề án đào tạo tổng thể nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành, giai đoạn 2020-2035", do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nêu tại hội nghị Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học, ngày 29/2.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, từ nay đến tháng 6 cần triển khai kế hoạch đào tạo với ít nhất 4 ngành, sau đó tiếp tục với các ngành còn lại.

"Các ban ngành và trường đại học phải trả lời cho được cần đào tạo những ngành nào, bao nhiêu và cần thành phố đầu tư, có chính sách gì. Thành phố sẵn sàng đầu tư hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho việc đào tạo nguồn nhân lực", chủ tịch thành phố nói.

Theo ông Mãi, thành phố sẽ hỗ trợ, đầu tư cho các trường qua nhiều hình thức, bất kể là công hay tư. Chẳng hạn, thành phố hỗ trợ giải quyết những vấn đề pháp lý về đất đai, triển khai chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu chính sách cho các trường đại học vay vốn.

Chủ tịch Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị, ngày 29/2. Ảnh: HSU

Về đề án, theo ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, có 8 ngành, nhóm ngành đào tạo được tập trung, gồm: Công nghệ thông tin - Truyền thông, Cơ khí - Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Y tế, Du lịch, Quản lý đô thị.

Đến nay, đề án thành phần ở 4 ngành đã được thông qua, chuẩn bị triển khai, gồm: Đào tạo nhân lực cho ngành Quản lý đô thị do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) chủ trì; ngành Công nghệ thông tin do trường Đại học Bách khoa chủ trì, ngành Trí tuệ nhân tạo do trường Đại học Khoa học Tự nhiên chủ trì; ngành Tài chính - Ngân hàng do Đại học Kinh tế TP HCM chủ trì.

Ông Dũng cho hay ba nhóm có thể tham gia đề án. Nhóm thứ nhất là sinh viên năm thứ 3, 4 của các trường đại học với một số điều kiện cụ thể về kết quả học tập, trình độ ngoại ngữ, ngành học. Với nhóm này, các trường có thể tuyển sinh thông qua khảo sát để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Nhóm thứ hai là học sinh lớp 12, được chọn thông qua các đợt tuyển sinh hàng năm của trường đại học. Cuối cùng là nhóm cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, có nguyện vọng tham gia chương trình. Hình thức tuyển sinh có thể bằng bài thi hoặc xét tuyển.

Người học phải thực hiện quy định của trường và của đề án. Trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, họ được thành phố giới thiệu việc làm. Kinh phí thực hiện đề án lấy từ ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

Ông Dương Trí Dũng trình bày đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, ngày 29/2. Ảnh: HSU

Mục tiêu của đề án là tất cả sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động quốc tế. Trong quá trình học, sinh viên các ngành trọng điểm được kiến tập, thực tập tại các công ty có môi trường làm việc quốc tế. Ngoài ra, tất cả trường tham gia đề án được công nhận trong khu vực ASEAN, hoàn thành các thủ tục công nhận bằng cấp và chuyển đổi tín chỉ với các trường trong khu vực châu Á, thế giới.

Tiêu chí cụ thể về đầu ra sẽ được xác định sau.

Trước mắt, Sở đề xuất thành phố thí điểm đặt hàng đào tạo cho trường đại học chủ trì đề án thành phần, với một số lượng sinh viên nhất định.

Lệ Nguyễn