Ông Phạm Quang Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 9/4, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Ngọc đảm nhiệm cương vị mới thay ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã được Quốc hội bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Phạm Quang Ngọc 53 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình; tiến sĩ Chăn nuôi, thạc sĩ Khoa học môi trường, cử nhân Sinh học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Tháng 12/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (cũ). Khi Ninh Bình sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình mới.

Trong đợt bố trí lãnh đạo tỉnh thành không phải người địa phương cuối năm 2025, ông Ngọc được luân chuyển giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hưng Yên (cũ) và Thái Bình, có diện tích hơn 2.500 km2 và dân số khoảng 3,56 triệu. Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tháng 10 đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045 phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại dẫn đầu cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh ở phía Bắc.

Vũ Tuân