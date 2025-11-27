Ông Phạm Nhật Vượng muốn góp thêm vốn bằng cổ phiếu vào VinSpeed

Ông Phạm Nhật Vượng muốn tăng vốn góp vào VinSpeed thông qua chuyển nhượng hơn 44 triệu cổ phiếu, tương đương 10.800 tỷ đồng.

Thông tin trên được tập đoàn Vingroup công bố hôm 26/11. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 30/12.

Sau thương vụ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed sẽ nâng sở hữu tại Vingroup lên 423,1 triệu cổ phiếu, tương đương 19,9% vốn. Ngược lại, ông Phạm Vượng sẽ giảm sở hữu ở Vingroup, về còn 8,9%. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quyền chi phối tập đoàn này khi cùng gia đình và các công ty riêng nắm hơn 65% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC giao dịch quanh mức đỉnh 245.000 đồng mỗi đơn vị, gấp 6 lần hồi đầu năm. Theo mức giá này, lô cổ phần ông Vượng chuyển giao cho VinSpeed có giá trị khoảng 10.800 tỷ đồng.

VinSpeed được ông Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất đầu máy và toa xe đường sắt. Từ khi ra mắt, doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 379 triệu cổ phiếu theo hình thức góp vốn từ người giàu nhất Việt Nam. Trong tháng 11, họ hai lần tăng vốn, từ 15.000 tỷ lên 33.000 tỷ đồng

Đầu tháng này, VinSpeed công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2 dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long và Bến Thành - Cần Giờ (TP HCM), tổng vốn đầu tư hơn 225.500 tỷ đồng. Họ đặt mục tiêu vận hành thương mại hai tuyến này vào năm 2028.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tổng vốn hơn 61,3 tỷ USD. VinSpeed cho biết sẽ tự thu xếp khoảng 12,27 tỷ USD (20% tổng vốn). Phần còn lại, doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không lãi suất trong 30 năm.

Trọng Hiếu