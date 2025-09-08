Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Phạm Đức Ấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sáng 8/9.

Tại kỳ họp chuyên đề sáng nay, 81/82 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn (thứ ba từ bên phải qua) và ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ ba từ bên trái qua), sáng 8/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Phạm Đức Ấn kế nhiệm ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, người giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới (sau khi sáp nhập với Quảng Nam) từ ngày 1/7.

Trước đó chiều 6/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Văn Quảng ra Hà Nội làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ông Phạm Đức Ấn được điều động tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Đức Ấn bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND thành phố và nhấn mạnh nhận thức rõ những thách thức phía trước.

Đà Nẵng giàu truyền thống, có vị thế tiên phong về kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng nhiều lợi thế về địa lý và chính sách. Thành phố được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, đồng thời triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Tân Chủ tịch cam kết cùng lãnh đạo thành phố đoàn kết, đổi mới, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo; phấn đấu đưa GDP giai đoạn 2025-2030 đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Ông Ấn cũng kêu gọi sự phối hợp, giám sát và hỗ trợ từ Thành ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đoàn thể, nhân dân và báo chí để cùng xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

Ông Phạm Đức Ấn, 55 tuổi, quê Kim Bảng (Nghệ An), trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - Ngân hàng và thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Đầu tháng 12/2024, Ban Bí thư điều động ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ngày 10/12/2024, HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng ông Phạm Đức Ấn trên cương vị mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, việc Ban Bí thư phân công ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhằm bổ sung nhân sự có kinh nghiệm quản lý kinh tế, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới, khoa học công nghệ và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất cả nước, diện tích gần 11.860 km2, dân số 3,07 triệu. Nửa đầu năm 2025, GRDP của thành phố đạt 148.800 tỷ đồng, chiếm 2,5% GDP cả nước, tăng trưởng 9,43%, trong đó dịch vụ chiếm 55,7%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành. Mục tiêu của Đà Nẵng là tăng trưởng trên 10% GRDP năm 2025 và từ 11% trở lên những năm tiếp theo.

Thành phố mới có hai sân bay (Đà Nẵng, Chu Lai), ba cảng biển quốc tế (Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai) và các tuyến kết nối Bắc - Nam, Đông - Tây. Đà Nẵng cũng sở hữu lợi thế du lịch với biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, cùng hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

