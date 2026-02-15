Ông Obama: Người ngoài hành tinh 'có thật'

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nói người ngoài hành tinh thật sự tồn tại, dù ông chưa được nhìn thấy tận mắt.

"Họ có thật, nhưng tôi chưa nhìn thấy họ", cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Brian Tyler Cowen được công bố hôm 14/2, khi được hỏi về người ngoài hành tinh.

Ông Obama không giải thích thêm về câu trả lời "người ngoài hành tinh có thật" của mình, không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố và người phỏng vấn cũng không hỏi thêm câu nào về chủ đề này. Dù vậy, cựu tổng thống Mỹ đã bác bỏ một giả thuyết lâu đời về người ngoài hành tinh.

"Họ không được giữ ở Khu vực 51. Ở đó không tồn tại cơ sở dưới mặt đất nào cả, trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đấy và họ đã che giấu nó khỏi tổng thống Mỹ", ông Obama cho hay.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại bang Georgia hồi năm 2024. Ảnh: AFP

Khu vực 51 là căn cứ tuyệt mật của không quân Mỹ tại bang Nevada. Cơ sở này từ lâu đã được những người theo thuyết âm mưu cho là nơi chính phủ đang che giấu thi thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Sự quan tâm về khả năng đã xảy ra tiếp xúc giữa người ngoài hành tinh và Trái Đất tăng vọt trong những năm gần đây, sau khi các tài liệu của chính phủ hé lộ rằng đã xảy ra một số trường hợp nhìn thấy vật thể bay bí ẩn.

Video bị rò rỉ do máy bay không người lái của không quân Mỹ ghi lại cách đây hơn 13 năm cho thấy các Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP), thuật ngữ mới của chính phủ Mỹ dành cho Vật thể Bay Không xác định (UFO), từng xuất hiện tại khu vực Trung Đông.

Video được truyền thông Mỹ cùng hai nhà nghiên cứu UFO nổi tiếng là George Knapp và Jeremy Corbell chia sẻ hồi đầu năm.

Lầu Năm Góc cách đây vài năm cũng công bố ba video do hải quân Mỹ ghi lại, cho thấy các vật thể kỳ lạ đang lao vút trên bầu trời trước sự kinh ngạc của binh sĩ, trong đó một UAP còn xoay ngược chiều gió.

Các UAP xuất hiện cách đây hơn 13 năm trong video được chia sẻ hồi đầu năm. Ảnh: New York Post

Đây không phải lần đầu tiên ông Obama bình luận về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.

"Về người ngoài hành tinh, có một số thứ tôi không thể tiết lộ trên sóng truyền hình", cựu tổng thống Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2021.

Ông khi đó xác nhận rằng các vụ nhìn thấy UAP là có thật, thêm rằng chính phủ Mỹ không thể giải thích được nguồn gốc hay quỹ đạo bay khác thường của những phi cơ đó.

"Nhưng đúng là có các video và ghi chép về vật thể trên bầu trời mà chúng tôi không biết chính xác chúng là gì. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy", cựu tổng thống Obama cho hay.

Phạm Giang (Theo New York Post)