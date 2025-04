Ông Obama khen Đại học Harvard trong cuộc đối đầu với chính quyền Trump

Cựu tổng thống Obama khen ngợi cách Đại học Harvard phản ứng với yêu cầu cải cách từ chính quyền Trump, bất chấp việc bị đóng băng 2,2 tỷ USD tài trợ.

"Harvard đã nêu gương cho các tổ chức giáo dục bậc cao khác, đó là khước từ nỗ lực phi pháp và gượng ép nhằm kìm hãm quyền tự do học thuật, đồng thời thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo tất cả sinh viên Harvard có thể hưởng quyền lợi từ môi trường nghiên cứu trí tuệ, tranh luận thực chất và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta hãy hy vọng các tổ chức giáo dục khác cũng hành động như vậy", cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đăng trên X hôm 14/4.

Ông Obama cũng chia sẻ lại tuyên bố của Chủ tịch Đại học Harvard Alan Garber, trong đó khẳng định chính phủ không có quyền tác động lên các đại học tư ở Mỹ.

Cựu tổng thống Obama từng tốt nghiệp trường Luật của Đại học Harvard.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại Philadelphia, Pennsylvania, hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ trước đó đưa ra loạt yêu cầu để Đại học Harvard xử lý tình trạng "bài xích Do Thái" trong trường, trong đó có thay đổi chương trình giảng dạy và cách thức tuyển sinh. Tổng thống Donald Trump cũng muốn các trường đại học phải mạnh tay hơn khi xử lý những nhóm sinh viên bài Do Thái.

Đại học Harvard cho rằng các yêu cầu như vậy sẽ cho phép chính quyền liên bang "kiểm soát cộng đồng Harvard" và đe dọa "các giá trị của trường trong vai trò tổ chức tư nhân chỉ tập trung mục tiêu theo đuổi, sáng tạo và phổ cập kiến thức".

Trước thái độ kiên quyết của Đại học Harvard, chính quyền Trump tuyên bố đóng băng khoản viện trợ 2,2 tỷ USD cho trường. Tổng thống Trump cũng muốn Đại học Harvard xin lỗi.

Chính quyền Mỹ trước đó cũng đóng băng hàng trăm triệu USD tài trợ liên bang cho nhiều trường đại học, gây sức ép buộc các trường này thay đổi chính sách để trấn áp tư tưởng bài Do Thái trong trường.

Ngọc Ánh (Theo Politico, Guardian, ABC)