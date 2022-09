Ông Obama giành giải Emmy

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama giành giải Emmy đầu tiên của mình ở hạng mục "Người kể chuyện xuất sắc".

Tối 3/9 tại nhà hát Microsoft ở thành phố Los Angeles, giải thưởng Emmy đã được trao cho cựu tổng thống Mỹ nhờ vai trò người dẫn dắt của ông trong loạt phim tài liệu Our Great National Parks phát trên kênh Netflix.

Bộ phim gồm 5 phần, giới thiệu các công viên quốc gia trên khắp thế giới, được sản xuất bởi Higher Ground, công ty của ông Obama và vợ, bà Michelle.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama xuất hiện trong bộ phim tài liệu Our Great National Parks. Ảnh: Netflix.

Cựu tổng thống Obama là một trong 5 ứng viên được đề cử ở hạng mục "Người kể chuyện xuất sắc". Những cái tên còn lại gồm cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ Kareem Abdul-Jabbar, phát thanh viên người Anh David Attenborough, diễn viên hài Walter Kamau Bell và nữ diễn viên người Mỹ gốc Mexico Lupita Nyong'o.

Ông Obama là tổng thống Mỹ thứ hai giành giải Emmy, sau giải thưởng được trao cho tổng thống Dwight D. Eisenhower vào năm 1956.

Cựu tổng thống Obama trước đó đã giành hai giải thưởng âm nhạc Grammy cho bản audio hai cuốn sách do ông viết là Dreams from My Father vào năm 2006 và The Audacity Of Hope vào năm 2008. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng từng thắng giải Grammy với bản audio cho một cuốn sách của bà vào năm 2020.

Ông Obama giờ đây chỉ cần thêm một giải Oscar và một giải Tony để trở thành "tượng đài" EGOT, người chiến thắng 4 giải thưởng nghệ thuật thường niên lớn nhất Mỹ, gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Đến nay, mới chỉ có 17 người làm được điều này.

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AP)