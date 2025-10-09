Ông nội 70 tuổi 'cố tình đi cướp' để được vào tù với cháu trai

PhápThấy cháu trai bị bạn tù bắt nạt, ông nội khai muốn vào ở cùng để chăm sóc nên mang súng đi cướp siêu thị, kiên nhẫn ngồi đợi cảnh sát tới bắt.

Ông lão 70 tuổi đã bị kết án 15 tháng án treo với cáo buộc cướp một trung tâm thương mại bằng súng trường, Le Figaro đưa tin hôm 8/10.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9 tại Sainte-Rose, trên đảo Basse-Terre, phía bắc Guadeloupe. Ông lão đến một siêu thị gần đồn cảnh sát địa phương, đội mũ trùm đầu và mang một khẩu súng trường giấu trong xe đẩy siêu thị.

Sau khi mua một miếng phô mai và chai rượu vang, ông đến quầy thanh toán yêu cầu nhân viên thu ngân đưa tiền cho mình. Ông sau đó kiên nhẫn đợi nhân viên này gọi cảnh sát đến.

Ông ngay lập tức nhận tội Hành hung nghiêm trọng và Cướp có vũ trang. Nhiều người tham dự phiên xử tại Tòa án Hình sự Pointe-à-Pitre chung thắc mắc về động cơ nào khiến tên cướp nghiệp dư, cao tuổi, lý lịch sạch sẽ, cầm súng chỉ để cướp miếng phô mai và chai rượu vang trong siêu thị.

Tại tòa, theo lời luật sư bào chữa, bị cáo được biết đến là công dân gương mẫu và cũng là lính cứu hỏa lâu năm trong cộng đồng.

Nhưng gần đây, đứa cháu trai duy nhất sống cùng ông từ nhỏ, bị bắt giam vì một vụ tai nạn xe tay ga. Khi đến thăm cháu hai lần một tuần tại phòng thăm nom, người ông nhận thấy cháu thường xuyên bị bạn tù bạo hành. Cháu bị xâm hại với nhiều vết bầm tím và gãy răng. Ông khẳng định không quan tâm đến tiền mà chỉ gây án để được vào tù để tìm cháu trai và "ít nhất là đi dạo cùng cháu".

Tòa khi tuyên án đã phản đối động cơ này của ông, song xét các yếu tố nhân thân, tuổi cao và vừa phẫu thuật tim, HĐXX đưa ra mức án trên, dù với tội danh này án tù thường 3-5 năm.

Bị cáo không được đến trung tâm thương mại nói trên nữa song vẫn được quyền thăm cháu trai trong tù.

Hải Thư