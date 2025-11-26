Ống nhựa Bình Minh - giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch cho gia đình

Các sản phẩm ống nhựa thuộc thương hiệu Nhựa Bình Minh vận hành bền bỉ, hạn chế rò rỉ và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho nhiều công trình.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết vật liệu đường ống có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của nguồn nước. Một hệ thống ống dẫn kém chất lượng dễ khiến nguồn nước bị nhiễm tạp chất, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Vì vậy, lựa chọn hệ thống ống đạt chuẩn vừa là chi tiết kỹ thuật, vừa là yếu tố nền tảng cho một "ngôi nhà khỏe mạnh" và bền vững.

Nhựa Bình Minh liên tục cải tiến sản phẩm để trở thành lựa chọn an toàn hàng đầu cho mọi công trình. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Suốt gần 50 năm qua, Nhựa Bình Minh liên tục cải tiến, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Toàn bộ sản phẩm đều sử dụng hệ phụ gia không chứa kim loại nặng, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, thương hiệu còn đạt chứng nhận WRAS (Water Regulations Advisory Scheme - Anh quốc), một trong những chứng nhận uy tín và khắt khe bậc nhất đối với các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước uống, nước sinh hoạt. Theo WRAS, các vật liệu đạt chứng nhận phải vượt qua chuỗi kiểm nghiệm nghiêm ngặt về độc tính, mùi vị, độ trong của nước, khả năng phát sinh vi sinh vật và hàm lượng kim loại nặng.

Ngoài chú trọng việc bảo vệ nguồn nước sạch, Công ty Nhựa Bình Minh còn đảm bảo an toàn trong vận hành. Theo đó, mỗi mét ống được tạo ra đều sở hữu hệ thống vận hành ổn định suốt nhiều năm. Nhờ quy trình sản xuất, kiểm định nghiêm ngặt, ống và phụ tùng có độ bền cơ học và khả năng chịu áp tốt, tăng độ kín, giảm rò rỉ, nứt vỡ, giúp kéo dài tuổi thọ công trình. Kết quả là mang lại lợi ích kép cho gia chủ, vừa yên tâm về chất lượng nước, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì, sửa chữa trong suốt vòng đời công trình.

Hệ thống ống bền bỉ, tiết kiệm chi phí dài hạn. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Nhựa Bình Minh cũng hướng đến phát triển vật liệu xanh và sản xuất bền vững. Theo đó, doanh nghiệp là một trong những đơn vị thuộc ngành nhựa và vật liệu xây dựng tại Việt Nam đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) ở mức cao nhất - Leader - cho các dòng sản phẩm ống và phụ tùng ống PVC-U, PP-R, HDPE dùng cho nước uống và PE gân dùng cho nước thải. Chứng nhận này khẳng định vòng đời sản phẩm BMP đáp ứng toàn diện các tiêu chí từ quản lý chất lượng, năng lượng, nước, chất thải, loại bỏ chất độc hại và kim loại nặng đến các yêu cầu về đánh giá carbon, nhận thức khí nhà kính và đổi mới xanh.

Song song đó, Nhựa Bình Minh cũng là doanh nghiệp được Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp chứng nhận Lotus Green Product theo tiêu chuẩn ISO 14024 cho hai dòng sản phẩm ống và phụ tùng PVC-U, PP-R, HDPE và HDPE gân thành đôi. Đây là cột mốc quan trọng không chỉ khẳng định vị thế của Nhựa Bình Minh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng xanh mà còn thể hiện cam kết dài hạn với các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Nhờ hệ thống chứng nhận quốc tế này, người tiêu dùng có thể kiểm chứng rõ ràng nguồn gốc, tiêu chuẩn và mức độ an toàn của từng sản phẩm.

Nhựa Bình Minh đảm bảo sự an toàn trong từng mét ống, tạo sự an tâm cho cả gia đình. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Công ty Nhựa Bình Minh được thành lập năm 1977. Doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại ống nhựa và phụ tùng ống nhựa dùng trong ngành xây dựng và kỹ thuật, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Suốt 48 năm đồng hành cùng hàng triệu công trình Việt Nam, Nhựa Bình Minh không ngừng tạo dựng niềm tin với người dùng bằng chất lượng sản phẩm được kiểm chứng, độ bền sử dụng theo thời gian.

Hải My