Ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Cơ quan Nội chính, được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương, theo quyết định công bố sáng 31/12.

Ông Nguyễn Xuân Trường 47 tuổi; trình độ cử nhân An ninh nhân dân, tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Ông từng làm giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Vụ phó Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Địa phương I; Vụ trưởng Cơ quan Nội chính, ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đây cũng là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Trưởng ban Nội chính Trung ương hiện nay là ông Phan Đình Trạc. 7 Phó ban là ông Lê Minh Trí, Võ Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Xuân Trường.

Vũ Tuân