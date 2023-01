Ông Nguyễn Viết Dũng bị phạt 6,5 triệu đồng

Đà NẵngÔng Nguyễn Viết Dũng bị công an xử phạt 6,5 triệu đồng và không khởi tố vụ án hình sự vì "hành vi không cấu thành tội phạm".

Ngày 9/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã xử phạt hành chính với ông Nguyễn Viết Dũng (45 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi dùng gậy golf đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân BRG. Việc này căn cứ theo Điều 7 Nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh lực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội...

Ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thuộc Thị ủy Điện Bàn, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Viết Dũng. Ảnh: Đắc Thành

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, 13h05 ngày 5/12/2022, ông Dũng cùng ba người đến chơi golf ở sân BRG, phường Hòa Hải. 4 caddie được cử phục vụ. Khi khách đánh kết thúc tại hố số 13 thì hai caddie là chị Lành (33 tuổi) và chị Hiệp (người tính điểm cho ông Dũng) tính số gậy đã đánh vào lỗ. Chị Lành cho rằng chị Hiệp tính ít hơn một gậy cho ông Dũng nên cả hai tranh cãi.

Các khách chơi sau đó thống nhất điểm số theo cách tính của chị Hiệp, yêu cầu hai caddie dừng cãi nhau. Nhóm khách tiếp tục sang đánh hố cuối cùng số 14. "Tuy nhiên, khi khách bắt đầu chơi tiếp thì chị Lành và Hiệp lại cãi nhau về việc tính sai số gậy. Đứng gần xe điện, chuẩn bị ra sân đến lượt đánh, cách vị trí 4 nữ caddie khoảng 3 m, ông Dũng nghe thấy tranh cãi nên bực tức", báo cáo nêu.

Lúc cầm gậy golf đi ra sân, ông Dũng quay sang nói với chị Lành "mi nói vậy chẳng lẽ anh ăn gian thêm một gậy à" và cầm gậy đánh về phía Lành và Hiệp đang đứng theo hướng từ trên xuống. Gậy golf trúng vào vành ngoài nón lá, trượt qua vai chị Lành, đập xuống đất và bị gãy. Trận golf chấm dứt, khách chơi ra về.

Chị Lành được đưa đi kiểm tra tại Bệnh viện Đà Nẵng, kết quả chụp Xquang cho thấy bị chấn thương nhẹ phần mềm bả vai phải, CT đầu không thấy tổn thương. Các bác sĩ đã chỉ định chị về nhà theo dõi. Đến ngày 13/12/2022, chị này đi làm lại bình thường.

Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, xét thấy tính chất, mức độ, hành vi của ông Dũng là "ít nghiêm trọng". Qua giám định, Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng xác định trường hợp này "không có cơ sở để xếp tỷ lệ thương tích". Nạn nhân cũng đã có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và đơn bãi nại toàn bộ sự việc về hình sự và dân sự.

Do đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp Hành vi không cấu thành tội phạm. VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản thông báo quan điểm thống nhất không khởi tố hình sự đối với ông Dũng.

Ngọc Trường