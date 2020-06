Ông Nguyễn Thiện Nhân: Không thể để tội phạm lộng hành ở TP HCM

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ chọn những kẻ cầm đầu xử lý trước, nhằm tạo đột phá khi triệt phá các băng nhóm tội phạm.

Chiều 11/6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về 200 người mặc áo cam đập phá quán ốc tại quận Bình Tân, ông Nhân nói ngay khi biết tin Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo chính quyền nhanh chóng xử lý dứt điểm. Sau hai ngày, công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ một số người liên quan.

"Có chính quyền, có đảng bộ mà để tội phạm lộng hành như thế là không chấp nhận được, phải làm dứt điểm với tinh thần việc gì rõ thì xử lý trước", ông Nhân nói và cho biết Công an thành phố phải báo cáo Thường trực Thành ủy về kết quả trước ngày 30/6.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Hoàng Phong

Nêu lại việc xảy ra cách đây hai năm khi có nhóm người gây rối, lộng hành tại trạm BOT An Lạc - An Sương, ông Nhân nói do thành phố chỉ đạo quyết liệt nên chỉ trong một tháng tình trạng này chấm dứt, không tái phạm. Từ đây, ông rút ra kinh nghiệm nếu "chính quyền quận làm không dứt điểm thì thành phố phải vào cuộc với thái độ cương quyết".

"Chọn khâu đột phá để giải quyết bằng việc tập trung xử lý những kẻ cầm đầu", ông Nhân nói.

Cũng tại Quốc hội, Phó chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu đánh giá "nhóm áo cam" hoạt động bộc phát chứ không phải hình thành từ lâu, cũng không phải băng nhóm tội phạm. Do mâu thuẫn xã hội giữa hai người, họ lập nhóm, kéo đến quán ốc. "Thi thoảng ở thành phố vẫn xảy ra như vậy nên đã nhanh chóng ngăn chặn kịp thời", ông Châu, từng giữ cương vị Phó giám đốc Công an TP HCM, cho hay.

Theo ông Châu, TP HCM có số dân nhập cư lớn, mỗi năm tiếp nhận khoảng 200.000 người nên cơ quan công an luôn chuẩn bị các phương án ứng phó sự cố an ninh trật tự. 5 năm qua, số người phạm tội đã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đánh giá Hà Nội, TP HCM là nơi sôi động về kinh tế xã hội, rất đông người và cũng là "vùng trũng tội phạm", nhất là người nghiện hút.

Thời gian qua, lực lượng của Bộ Công an đã hướng dẫn TP HCM, đầu tư lực lượng và phương tiện hỗ trợ. "Những giải pháp này cho hiệu quả tốt. Dù vẫn còn vụ việc nổi cộm song tình hình tội phạm từ đầu năm đến nay đã giảm đáng kể", người đứng đầu Bộ Công an nói.

Khoảng 20h30 ngày 5/6, gần 200 người chạy xe máy, mặc áo màu cam, cầm dao tự chế, chạc ba ngạch đến trước quán Ốc Hương ở đường số 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Một số xông vào quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng chai bia đập vào đầu khách nhậu. Gây án xong, tất cả lên xe hú còi, tẩu thoát. 15 người đã bị tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản. Nhiều người liên quan đang được lấy lời khai.

Hoàng Thùy