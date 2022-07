Hà NộiÔng Nguyễn Sơn Lộ, 74 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Ngày 27/7, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, ông Lộ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và bị tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ông Lộ trú tại phố Hàng Chuối, cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA.

Ngày 4/7, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đình chỉ hoạt động Viện SENA để thực hiện thủ tục giải thể.

Phạm Dự