Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng được HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND với 100% phiếu, thay ông Phạm Đức Ấn đã nhận nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sáng 14/4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, được 73/73 đại biểu có mặt bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thứ 3 kể từ khi thành phố sáp nhập với tỉnh Quảng Nam ngày 1/7/2025, sau ông Phạm Đức Ấn và ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và các Phó chủ tịch tái cử là ông Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Lê Quang Nam, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu và bà Nguyễn Thị Anh Thi.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Đông

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Nguyễn Đức Dũng, 59 tuổi, Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 với 73/73 đại biểu tán thành.

Lãnh đạo HĐND thành phố gồm Chủ tịch Nguyễn Đức Dũng và các Phó chủ tịch tái cử là ông Trần Phước Sơn (Phó chủ tịch Thường trực), cùng các ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031 được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, nhằm lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực và uy tín. Ông yêu cầu bộ máy chính quyền vận hành theo tinh thần "gần dân, hiểu dân, vì dân", cán bộ phải "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả".

Theo ông Quang, thành phố sẽ tập trung thể chế hóa các cơ chế đặc thù, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng 52 tuổi, quê Hà Nội, là tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông trưởng thành từ công tác kiểm tra của Đảng, từng kinh qua nhiều vị trí tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương như Phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1; sau đó giữ chức Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính và Vụ trưởng Vụ Trung ương 1. Tháng 3/2023, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Đầu năm 2025, Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; sau đó giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Giữa năm 2025, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tháng 10/2025, tại Hội nghị Trung ương 13 khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đầu năm 2026, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu. Năm 2025, GRDP tăng 9,18%, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.392 USD.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11-11,5%, quy mô GRDP trên 367.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.900-5.000 USD, tương đương 123-126 triệu đồng/người.

Nguyễn Đông