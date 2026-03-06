Ông Nguyễn Khánh Hưng trở lại ghế lãnh đạo LDG sau án tù

LDG giao cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng, người từng bị án tù 16 tháng vì lừa dối khách hàng, đứng đầu Hội đồng chiến lược mới thành lập.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán ngày 5/3, Công ty cổ phần Đầu tư LDG cho biết đã thành lập Hội đồng chiến lược và giao ông Nguyễn Khánh Hưng làm chủ tịch.

Theo LDG, hội đồng này có chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT và ban điều hành về các định hướng chiến lược phát triển. Hội đồng cũng tham gia xây dựng, triển khai chiến lược đối với các chủ trương và quyết sách quan trọng của công ty.

Nhiệm vụ của ông Hưng là tổ chức, điều phối hoạt động, xây dựng cơ cấu thành viên và quy chế hoạt động của Hội đồng chiến lược.

Ông Nguyễn Khánh Hưng. Ảnh: Báo cáo thường niên LDG năm 2021

Ông Nguyễn Khánh Hưng từng là cựu Chủ tịch HĐQT LDG. Cuối năm 2023, ông bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng trong vụ 488 biệt thự xây trái phép. Tháng 4/2025, tòa nhận định ông Hưng biết dự án khu dân cư Tân Thịnh (do LDG làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, ký hợp đồng với khách hàng nên tuyên phạt 16 tháng tù.

Tháng 6/2025, ông Hưng xuất hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên của LDG, nhưng không giữ chức vụ nào trong ban lãnh đạo từ đó đến nay.

LDG có trụ sở tại Đồng Nai, nhưng địa bàn kinh doanh phủ khắp nhiều địa phương như TP HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng... Công ty có vốn điều lệ gần 2.570 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM từ năm 2015.

Năm ngoái, LDG có doanh thu 403 tỷ đồng, kém xa mục tiêu 1.822 tỷ đồng được thông qua trong phiên họp thường niên. Dù vậy, lợi nhuận tăng vọt lên 137 tỷ đồng, trong khi năm 2024 họ báo lỗ hơn 1.500 tỷ đồng.

Phương Đông